"Слуга" Євгенія Кравчук вважає, що локдаун в Україні не можна вводити поки кряд не внесе законопроєкти про підтримку бізнесу та компенсаторних механізмів. Наразі нардепи чекають, коли урядовці зареєструють відповідні законопроєкти у Раді.

Найімовірніше, це відбудеться до кінця робочого тижня. Про це народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла Інтерфакс-Україна.

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Позиція депутатів така, що не можна вводити локдаун без прийняття законів, про які говорив президент. Відповідно, ми чекаємо їх реєстрації. Очевидно, їх внесе Кабінет Міністрів і це повинно статися сьогодні, максимум – завтра, тобто до кінця тижня,

– уточнила Кравчук.

Вона також наголосила: у "Слузі народу" розраховують на консенсус усіх фракцій щодо підтримки таких законопроєктів.

Треба зробити так, щоб їх можна було проголосувати швидко, на наступному пленарному тижні, і щоб вони відразу ж набули чинності, щоб не розтягувати цей процес на тижні, як це буває зі звичайними законопроєктами", – додала "слуга народу".

При цьому Кравчук акцентувала на тому, що без прийняття компенсаторних механізмів бізнесу буде вкрай складно піти на ще один локдаун.

Зауважимо, що про "радикальний" локдаун заговорив і глава МВС Арсен Аваков. На його думку, жорсткий карантин треба вводити якомога швидше, а протривати він має 3 – 4 тижні.

Водночас Аваков не відкидає те, що в Україні можуть знову зупинити міжміське й залізничне сполучення.

Більше про те, коли та наскільки можуть ввести локдаун в Україні – за посиланням.