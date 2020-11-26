У "Слузі народу" вважають неприпустимим введення локдауну без допомоги бізнесу
"Слуга" Євгенія Кравчук вважає, що локдаун в Україні не можна вводити поки кряд не внесе законопроєкти про підтримку бізнесу та компенсаторних механізмів. Наразі нардепи чекають, коли урядовці зареєструють відповідні законопроєкти у Раді.
Найімовірніше, це відбудеться до кінця робочого тижня. Про це народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла Інтерфакс-Україна.
Дивіться також Суми не є катастрофічно високими для держави, – Мокан про виплати підприємцям
Позиція депутатів така, що не можна вводити локдаун без прийняття законів, про які говорив президент. Відповідно, ми чекаємо їх реєстрації. Очевидно, їх внесе Кабінет Міністрів і це повинно статися сьогодні, максимум – завтра, тобто до кінця тижня,
– уточнила Кравчук.
Вона також наголосила: у "Слузі народу" розраховують на консенсус усіх фракцій щодо підтримки таких законопроєктів.
Треба зробити так, щоб їх можна було проголосувати швидко, на наступному пленарному тижні, і щоб вони відразу ж набули чинності, щоб не розтягувати цей процес на тижні, як це буває зі звичайними законопроєктами", – додала "слуга народу".
При цьому Кравчук акцентувала на тому, що без прийняття компенсаторних механізмів бізнесу буде вкрай складно піти на ще один локдаун.
Зауважимо, що про "радикальний" локдаун заговорив і глава МВС Арсен Аваков. На його думку, жорсткий карантин треба вводити якомога швидше, а протривати він має 3 – 4 тижні.
Водночас Аваков не відкидає те, що в Україні можуть знову зупинити міжміське й залізничне сполучення.
Поділитися новиною