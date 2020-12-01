Секретар РНБО Олександр Данілов заявив, що локдаун в Україні точно введуть. Втім, наразі вирішується питання, коли саме це станеться. За його словами, є 2 варіанти дат, які розглядають.

Все буде залежати від того, "яку інформацію для аналізу" влада матиме найближчими днями. Йдеться передовсім про темпи зростання захворюваності на COVID-19. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів секретар РНБО Олександр Данілов, пише 24 канал.

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Локдаун в Україні точно буде. Зараз одне питання – коли: в грудні або з 2 січня. Йде дискусія з фахівцями щодо цього питання. Те, що локдаун буде – 100%,

– наголосив він.

Водночас Данілов зауважив, що це питання активно обговорювали на нараді у президента Зеленського, що відбувалася 30 листопада.

Секретар РНБО додав, що дата введення локдауну залежить перш за все від населення і від того, як люди будуть ставитися один до одного і дотримуватися рекомендацій.

Також, на думку Данілова, жорсткий карантин, який влада вводила навесні, дав свої результати. Влада змогла підготуватися до процесів, зумовлених коронавірусом.

Боротьба з COVID-19 у регіонах

Окрім того, секретар РНБО наголосив, що ситуацією з епідемією повинні активно займатися чиновники на місцях.

"Є регіони, де сьогодні ситуація непроста – Київ, Дніпро, Одеса тощо, а є території, де поширення епідемії повільніше. У нас вже обрані нові органи самоврядування, в РНБО йде моніторинг того, що відбувається в місцевих радах, і ми дуже здивовані, чим вони займаються", – додав він.

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Данілов зауважив, що місцева влада "займається чим завгодно, окрім з'ясування ситуації з коронавірусом на їх територіях. На думку Данілова, всі мери, депутати місцевих рад повинні бути залучені до цього процесу боротьби з COVID-19.

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