Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків виступив проти запровадження локдауну. Мер стверджує, що захворюваність у місті зменшується.

Міський голова звернувся до влади із проханням не вводити локдаун. Про це Марцінків заявив під час прямого ефіру у фейсбуці.

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Локдаун доб’є малий і середній бізнес, який непросто переживає цей рік,

– наголосив мер.

За словами Марцінківа, саме перед Миколаєм та новорічно-різдвяними святами підприємці зароблять гроші, за які потім утримують свої господарства, своїх працівників протягом січня – березня.

Чи буде в Україні локдаун: що відомо

Локдаун в Україні хочуть запровадити через складну ситуацію з коронавірусом.

30 листопада у президента Зеленського терміново зібрали нараду, абт обговорити ймовірність локдауну.

ЗМІ, посилаючись на джерела в Кабміні, навіть назвали ймовірні дати локдауну. Зокрема, 23 грудня – 15 січня або з 2 січня.

Натомість глава МВС Арсен Аваков наполягає на введенні локдауну вже з 7 грудня.

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