Локдаун доб’є малий і середній бізнес, – мер Івано-Франківська
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків виступив проти запровадження локдауну. Мер стверджує, що захворюваність у місті зменшується.
Міський голова звернувся до влади із проханням не вводити локдаун. Про це Марцінків заявив під час прямого ефіру у фейсбуці.
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Локдаун доб’є малий і середній бізнес, який непросто переживає цей рік,
– наголосив мер.
За словами Марцінківа, саме перед Миколаєм та новорічно-різдвяними святами підприємці зароблять гроші, за які потім утримують свої господарства, своїх працівників протягом січня – березня.
Чи буде в Україні локдаун: що відомо
- Локдаун в Україні хочуть запровадити через складну ситуацію з коронавірусом.
- 30 листопада у президента Зеленського терміново зібрали нараду, абт обговорити ймовірність локдауну.
- ЗМІ, посилаючись на джерела в Кабміні, навіть назвали ймовірні дати локдауну. Зокрема, 23 грудня – 15 січня або з 2 січня.
- Натомість глава МВС Арсен Аваков наполягає на введенні локдауну вже з 7 грудня.
До теми Що таке локдаун і за яких умов його можуть ввести в Україні
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