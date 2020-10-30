Локдаун у Франції: десятки тисяч парижан тікають із міста
Через введення у Франції жорсткого карантину десятки тисяч жителів Парижа покидають місто. Напередодні оголошення локдауну люди спустошили супермаркети та стояли у величезних чергах у перукарні.
Парижани реагують на введення жорсткого карантину втечею із міста, повідомляє Daily Mail.
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Десятки тисяч жителів столиці покидають місто. Напередодні оголошення локдауну люди спустошували супермаркети та стояли у великих чергах в перукарні.
Нагадаємо, посиленні обмеження почали діяти у Франції 30 жовтня та триватимуть до 1 грудня.
Які обмеження діють у Франції
- У країні ввели комендантську годину з 21:00 до 6:00 в 54 департаментах із загальною кількістю населення 46 мільйонів людей.
- Люди зможуть виходити з дому лише для того, щоб піти на роботу або до медичних закладів, купити необхідні товари або допомогти комусь із близьких.
- Прогулянки французам дозволені тільки біля власних будинків.
- Кафе та ресторани закрили.
- Студенти перейшли на дистанційне навчання.
29 жовтня кілька сотень людей вийшли на вулиці Парижа на протест проти цих обмежень.
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