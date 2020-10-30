Через введення у Франції жорсткого карантину десятки тисяч жителів Парижа покидають місто. Напередодні оголошення локдауну люди спустошили супермаркети та стояли у величезних чергах у перукарні.

Парижани реагують на введення жорсткого карантину втечею із міста, повідомляє Daily Mail. Читайте також Через COVID-19 Франція серйозно посилює карантин: що закривають Десятки тисяч жителів столиці покидають місто. Напередодні оголошення локдауну люди спустошували супермаркети та стояли у великих чергах в перукарні. Нагадаємо, посиленні обмеження почали діяти у Франції 30 жовтня та триватимуть до 1 грудня. Які обмеження діють у Франції У країні ввели комендантську годину з 21:00 до 6:00 в 54 департаментах із загальною кількістю населення 46 мільйонів людей.

Люди зможуть виходити з дому лише для того, щоб піти на роботу або до медичних закладів, купити необхідні товари або допомогти комусь із близьких.

Прогулянки французам дозволені тільки біля власних будинків.

Кафе та ресторани закрили.

Студенти перейшли на дистанційне навчання. 29 жовтня кілька сотень людей вийшли на вулиці Парижа на протест проти цих обмежень. Зверніть увагу! Протягом 29 жовтня у країні коронавірус підтвердили в 47 637 людей. За словами міністра охорони здоров'я Франції, майже кожен п'ятий тест на коронавірус показує позитивний результат. Загальна кількість заражень зросла до 1 282 769. Від хвороби померли 36 010 людей, одужати вдалося 115 287.