Локдаун в Україні у грудні 2020 року цілком можливий. За введення локдауну негайно у грудні виступає частина політикуму та низка експертів. Ще частина – за локдаун чи посилення карантину вже з Нового року на всі свята. Коли в Україні можуть ввести локдаун – читайте в матеріалі 24 каналу.

Кількість хворих на коронавірус в Україні за добу 26 листопада перевалила за 16 тисяч, повідомляє 24 канал. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що вже при 15 тисячах хворих в країні введуть локдаун, проте цього не сталося. Тепер же, 27 листопада, в Офісі Президента повідомили, що рішення про необхідність запровадження повного локдауну ухвалять через тиждень, коли будуть зрозумілі наслідки карантину вихідного дня.

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Яка позиція МОЗ щодо локдауну

Голова МОЗ Максим Степанов 27 листопада заявив, що введення локдауну розірве ланцюг передачі коронавірусу. Так, захворюваність може впасти майже до нуля. При цьому він не назвав жодних конкретних дат. Сказав лише, що у МОЗ викликають побоювання новорічні свята через великі скупчення людей.

Щодо ефективності карантину вихідного дня, то Степанов сказав, що оцінку йому дадуть наступного тижня, тобто з 30 по 4 грудня.

Зауважимо, що риторика міністра дещо змінилася, адже ще 20 листопада він чітко казав, що повний локдаун можуть ввести, якщо буде 30 тисяч хворих на COVID-19 за добу.

Що кажуть джерела в ОП та ЗМІ

"Українська правда" з посиланням на джерела в уряді та Офісі Президента повідомила, що влада обговорює кілька варіантів дат запровадження повного локдауну в Україні:

з 25 грудня по 17 січня . Ці дати проговорювали з мерами і губернаторами приблизно тиждень тому. Оскільки цифри захворюваності на коронавірус щодня змінюються, карантин можуть посилити і раніше.

. Ці дати проговорювали з мерами і губернаторами приблизно тиждень тому. Оскільки цифри захворюваності на коронавірус щодня змінюються, карантин можуть посилити і раніше. з 7 до 20 грудня – це ще один варіант дат введення локдауну, який звучить у владних коридорах.

– це ще один варіант дат введення локдауну, який звучить у владних коридорах. Однак усі джерела видання сходяться на тому, що остаточного рішення станом на 27 листопада немає.

Напередодні "Суспільне" з посиланням на власні джерела повідомило, що уряд може ввести локдаун вже з 20 грудня. Але якщо ж ситуація з захворюваністю буде більш-менш стабільною, то жорсткий карантин запровадять після Нового року строком на 3 тижні.

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Що каже Шмигаль про локдаун

Прем’єр Денис Шмигаль не виключає, що локдаун можуть влаштувати на новорічні свята. Глава уряду, як і Степанов, сказав, що на початку грудня оцінять, чи дав результати карантин вихідного дня.

Радикальна позиція Авакова

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що в Україні слід запровадити жорсткий карантин якомога швидше. При цьому локдаун має тривати 3 – 4 тижні.

Я тут радикальний і, власне, завжди таким був, – треба вводити локдаун негайно,

– сказав Аваков.

Що пропонує Милованов

Радник голови ОП Тимофій Милованов не вірить в ефективність карантину вихідного дня. Посадовець переконаний, що краще було б ввести жорсткий карантин під час різдвяних свят на 3 – 4 тижні.

"Краще під час Різдва, звісно (ввести жорсткий карантин – 24 канал). Тоді активність буде нижчою. Ті галузі (економіки – 24 канал), які постраждають, підтримати фінансово, стабілізувати ситуацію і далі дати економіці працювати", – сказав радник голови ОП.

Ткаченко підтримує позицію Милованова

Міністр культури Олександр Ткаченко теж вважає, що в Україні слід ввести у період новорічних свят локдаун на 2 тижні. Він переконаний, що такий прогнозований варіант з локдауном є кращим, аніж "тривала невизначеність".

Ткаченко при цьому уточнив, що, на його думку, треба відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн.

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Що каже про локдаун партія влади

Нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що одним зі сценаріїв з карантином є повний локдаун на 3 – 4 тижні.

"Ми готуємося, є план, відповідно до якого, якщо буде повний локдаун через COVID-19, який буде впроваджувати Кабмін", – розповіла Третьякова.

Ще одна "слуга народу" Олена Мошенець вважає, що локдаун треба вводити вже в найближчі тижні. Що швидше це буде зроблено, то краще. Депутатка гадає, що це може дозволити послабити карантинні обмеження до новорічних свят.

Локдаун найближчим часом, на думку парламентарки, потрібен, бо "не буде кому працювати, адже хворіють ті люди, які працюють".

Водночас Мошенець виступає проти скасування карантину вихідного дня.

Що кажуть про локдаун експерти

"Мені здається, що тягнути (з локдауном – 24 канал) не можна. Якщо чекати, коли через 2 – 3 тижні спрацює карантин вихідного дня, то потім можна не встигнути збити цю хвилю більш жорсткими обмеженнями", – висловив переконання керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.

Будь-який короткотривалий локдаун не дасть ніякого ефекту. Щонайменше має бути місяць жорстких обмежень, переконаний керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк. Він вважає, що альтернативи введенню жорстких обмежень найближчим часом немає.

2 тижні не допоможуть, як мінімум, має бути один місяць,

– зауважив експерт.

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На його думку, перевантаження медичної системи може статися раніше, ніж на новорічні свята.

"Якщо ми чекатимемо до новорічних свят, ситуація може стати критичною. Ми запроваджуємо локдаун, але ще 3 тижні відбуватиметься зростання і в лікарнях буде страшна ситуація", – наголосив Ковтонюк.

Експерт назвав 4 сфери, яких безпосередньо мають стосуватися жорсткі обмеження:

заклади громадського харчування;

готелі;

спортзали і сауни;

масові зібрання.