Володимир Зеленський пообіцяв, що підприємці отримають від держави 8 тисяч гривень грошової допомоги в разі закриття бізнесу через карантин. Однак чи влаштовує така допомога підприємців та як вони ставляться до локдауну – читайте далі.

Будь-яка підтримка – це добре, але жодна допомога не компенсує тих витрат, який сьогодні несе малий та середній бізнес. Про це в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі розповів – голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

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"Ми всі пам'ятаємо допомоги березневі та квітневі від Кабміну, і що? Щось спрацювало з цього? Хтось отримав ці доплати? Комусь це допомогло? Боюсь, що ні. Хочеться вірити, що в цей раз допомога знайдеться", – пояснив він.

Але в моєму розумінні, вона може спрацювати в одному конкретному випадку – якщо допомога буде безумовною. Без жодних довідок, прохань і походів в служби зайнятості,

– сказав Соболь.

За його словами, з такою проблемою стикнулись підприємці менше, ніж пів року назад.

"Ми відмовлялись від цієї допомоги, бо випросити її займало багато часу, який нам був набагато дорожчим, ніж та допомога, яку нам обіцяли", – зазначив він.

Що робити з новорічними святами

Експерт пояснив, що будь-який людина, яка працює в економічній сфері, не підтримає локдаун у будь-якому його прояві. Однак треба врахувати, що в нас плачевна ситуація з приростом хворих на коронавірус в країні.

"Нам локдауну не уникнути, але якщо його зробити до новорічних свят з 20 грудня чи 25 грудня, то це буде знову проблемою. Якщо ж підприємцям дати можливість зібрати ці новорічні каси і дозволити працювати до нового року, то локдаун з 1 січня до 14 січня, а може і довше, менше вдарить по економіці", – заявив Соболь.

Він додав: "Так склалось історично, що ці дні (період різдвяних свят – 24 канал) є дуже слабкими у виторгах, бо країна, умовно, гуляє".

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