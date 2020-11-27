Максим Степанов заявив, що введення локдауну розірве ланцюг передачі коронавірусу. У результаті захворюваність може впасти майже до нуля. Щодо ефективності карантину вихідного дня, то оцінку проведуть наступного тижня.

Що може забезпечити повний локдаун

Результативність карантину вихідного та потенційний ефект від введення повного локдауну прокоментував на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Введення жорсткого карантину і розірвання повністю ланцюгу передачі хвороби, тобто зведення майже до нуля контактування між людьми, це найкращий спосіб зменшення захворюваності на COVID-19,

– зазначив Степанов.

За його словами, локдаун може забезпечити падіння інфікування коронавірусом майже до нуля. Однак це ефективно з епідеміологічного погляду. А є ще й економічна сторона. Її теж обов’язково слід враховувати.

Міністр наголосив, що передумови для введення жорсткого карантину є. Це зростання заражень та велике навантаження на медичну систему. Степанов зазначив, у МОЗ викликають побоювання новорічні свята. Причина – великі скупчення людей у дні зимових свят.

Наразі міністерство розглядає кілька варіантів реагування на ситуацію з коронавірусом.

Коли оцінять ефективність карантину вихідного дня

Чи дає результати карантин вихідного дня, оцінять наступного тижня. У міністерстві охорони здоров'я очікують на зменшення динаміки захворюваності на COVID-19.

Степанов нагадав, що говорити про ефективність запроваджених обмежень можна не раніше ніж через 2 – 3 тижні.

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Зверніть увагу! За минулу добу, 26 листопада, коронавірус підтвердили ще у 16 218 людей. Це найбільша кількість інфікувань від початку епідемії. Загалом недугу виявили вже у 693 407 жителів України. Побороти COVID-19 вдалося 326 238 українцям, за останню добу одужали 8 843. На жаль померли 11 909, 26 листопада – 192.