В Офісі Президента виступають за те, аби повний локдаун ввели вже після Нового року – з 2 по 21 січня. Втім, можливість такого сценарію в грудні 2020 теж не виключають – якщо на коронавірус хворітимуть по 30 тисяч людей на добу.

Зараз це основна робоча версія, щоб дати можливість людям і бізнесу відсвяткувати Новий рік, повідомляє видання LIGA.net з посиланням на власні джерела в ОПУ й Кабінеті Міністрів.

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Наразі чиновники планують переглянути динаміку захворювання в найближчі вихідні. Втім, раптовий спалах хвороби вони не очікують.

Тож імовірним є варіант з запровадженням локдауна на менш як три тижні під час різдвяних свят. Він може тривати протягом 2 – 21 січня 2021 року.

Що буде з транспортом

Наразі найбільш імовірною виглядає версія про те, що громадський транспорт частково продовжить працювати. Тобто, не буде таких жорстких обмежень як на початку карантину.

За локдаун у 2021 році виступає ОПУ

Раніше ми вже писали, що ідею з посиленням карантинних обмежень вже після Нового року підтримує особисто Президент України Володимир Зеленський.

Наразі не зрозуміло, як саме варіант обере українська влада, та чим більше часу минає в дискусіях, тим імовірнішим виглядає варіант, що карантин посилять саме у 2021 році.