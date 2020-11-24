Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що в Україні слід ввести двотижневий локдаун у період новорічних свят. Мовляв, цей прогнозований варіант є кращим, аніж "тривала невизначеність".

На його думку, ситуація з коронавірусом в Україні має залишатися прогнозованою, а громадяни повинні знати, чого їм чекати завтра. Про це Ткаченко написав у своєму телеграм-каналі.

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Міністр також нагадав, що на Україну чекає поки що останній карантин вихідного дня. А його завершення (урядом він був уведений до 30 листопада включно – 24 канал) чекають "всі, хто зараз не може працювати в умовах коронавірусних заборон та обмежень".

Розтягнута у часі червона зона не може бути нескінченою, через негативний вплив на економіку. Моя особиста думка – краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я пропонував би запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят,

– пояснив свою позицію Ткаченко.

Він додав, що уряд, своєю чергою, має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття.

На думку Ткаченка, треба відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн.

Раніше подібну заяву зробив радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов. Він зокрема зазначив, що не вірить у ефективність карантину вихідного дня. Щоправда, він виступає за довший термін жорсткого карантину. Увести локдаун, на його думку, слід на 3 – 4 тижні.

Зверніть увагу! Раніше у МОЗ припустили, що до жорсткого карантину Україна може повернутися, якщо за добу інфікуватимуться 30 тисяч людей. Водночас президент Зеленський вважає, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити в Україні локдауну.

Наразі в Україні, окрім інших обмежень, діє карантин вихідного дня. Він уведений урядом на термін до 30 листопада.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу