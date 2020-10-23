Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що чекає на країну при зростанні кількості хворих на коронавірус. Так, коли кількість інфікованих сягне 15 тисяч в день, то у країні розгорнуть роботу мобільних госпіталів та проведуть повну мобілізацію медиків, в тому числі – інтернів.

Якщо ж добовий приріст хворих зросте до 20 тисяч – лікарі будуть змушені обирати, кому надавати медичну допомогу. Про це Степанов розповів під час традиційного брифінгу МОЗ. Новина доповнюється…