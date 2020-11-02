У світі погіршується ситуація з поширенням коронавірусу. В Європі спалах COVID-19 вже призвів до того, що кілька країн повторно ввели локдаун, аби стримати поширення інфекції. Чи може чекати такий сценарій і на Україну – далі у матеріалі.

Що таке локдаун

Локдаун є жорсткою формою карантину, що обмежує вільне пересування в межах та за межами країни. При локдауні нормально функціонувати можуть лише організації, що надають основні потреби та послуги, пише 24 канал.

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Так, локдаун може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування міжнародного та міжміського транспортного сполучення, закриття закладів освіти, закладів громадського харчування чи розваг тощо.

В Україні через COVID-19 вже вводили локдаун. Він тривав з середини березня до травня. Тоді жорсткий карантин влада ввела, аби підготувати систему охорони здоров’я до напливу хворих з коронавірусом. Втім, вже від травня обмеження почали послаблювати, а згодом уряд запровадив на території держави адаптивний карантин, що триває досі.

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Про його ефективність у МОЗ невпинно повторюють. Так, глава відомства Максим Степанов нещодавно навіть порівнював ситуацію в Україні з тим, що коїться у Європі. Він також казав – в Україні повторне введення локдауну відтягуватимуть до останнього.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

То чи введуть в Україні локдаун

І президент, і керівництво МОЗ вже неодноразово підіймали це питання. У своїх заявах вони щоразу називають інші умови, за яких жорсткий карантин може повернутися в Україну.

Спершу президент Володимир Зеленський припустив введення жорсткого карантину за умови, якщо добовий приріст хворих зросте до 9,5 тисяч людей. Втім, через кілька днів він змінив свою думку та сказав: локдаун можливий при 15 тисяч хворих в день.

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Після цього роз’яснювати ситуацію кинувся Максим Степанов.

Міністр розповів про 4 рівні коронавірусної небезпеки та припустив, що червону карантинну зону можуть ввести на території всієї держави в разі добового приросту хворих у кількості 15 тисяч людей.

Втім, нова заява Степанова знову підійняла цю планку. Міністр сказав, що локдаун в Україні почне діяти тоді, коли в Україні фіксуватимуть по 20 тисяч хворих на день.

Якщо ми дійдемо до цифри 20000 за добу, ми матимемо 100% заповненість ліжкомісць разом з мобільними шпиталями,

– зауважив Степанов.

Насправді все залежить від ситуації з ліжкомісцями та їх заповненістю. При збільшенні добового приросту хворих, збільшується і кількість складних випадків COVID-19, при яких хворі потребують госпіталізації.

В Україні ж місць, що відведені під хворих з COVID-19, є 52 тисячі. В разі їх 100% заповненості лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарних умовах (4 рівень коронавірусної небезпеки).

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Станом на 1 листопада в Україні вже зайнято 67% лікарняних ліжок для хворих на коронавірус.

А що ж у Європі

Повторний локдаун у Європі вводять дедалі більше країн. Приміром, ввести частковий локдаун вже наважились такі країни:

Більшість з цих країн посилила карантинні заходи на місяць вже з 2 листопада, інші ж – запровадять локдаун з 5 листопада. Карантинні обмеження будуть менш жорсткими, ніж навесні, втім, все ж достатньо суворими.

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Більшість з перерахованих вище країн обмежили роботу ресторанів, барів, розважальних закладів та магазинів. У громадських місцях заборонили збиратися у компаніях понад 10 осіб.

До грудня не працюватимуть фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони. Готелям заборонили приймати туристів. Школярів та студентів у багатьох із цих країн перевели на дистанційку.А ось у Греції навіть ввели комендантську нічну годину.

На нові заборони громадяни часто реагують протестами (так було в Італії та Іспанії – 24 канал). Втім, на невдоволення людей уряди країн не зважають, адже йдеться про подолання пандемії та порятунок життів.



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