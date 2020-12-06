Локдаун у січні: які будуть обмеження – деталі від Шмигаля
Вже відомо, що в Україні точно не посилюватимуть карантин у грудні. Натомість є велика ймовірність, що локдаун запровадять у січні 2021 року.
Про те, якими будуть ці "більш жорсткі карантинні заходи", повідомив у фейсбуці прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, держава робить усе, щоб українці якнайлегше пройшли зимові канікули заради безпеки.
Шмигаль додав, що наразі Кабмін спільно з місцевою владою працює над переліком можливих обмежень. Для цього очільники міст та ОДА пройшли опитування та надали власну думку.
Локдаун: заборону або обмеження діяльності чого підтримує українська влада
- Святкові концерти, дискотеки та нічні клуби, масові заходи у приміщеннях, хостелів, ТРЦ (імовірність 100%).
- Музеї, кінотеатри та театри, заклади громадського харчування з організацією дозвілля (95%).
- Святкові ярмарки, спортзали та фітнес-центри (90%).
Водночас є імовірність щодо обмеження роботи:
- громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць),
- закладів громадського харчування (доставка або на винос),
- готелів (без зон розваг і харчування).
Повний перелік можливих карантинних обмежень Шмигаль пообіцяв оприлюднити на засіданні уряду 9 грудня.
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