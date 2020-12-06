Вже відомо, що в Україні точно не посилюватимуть карантин у грудні. Натомість є велика ймовірність, що локдаун запровадять у січні 2021 року.

Про те, якими будуть ці "більш жорсткі карантинні заходи", повідомив у фейсбуці прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, держава робить усе, щоб українці якнайлегше пройшли зимові канікули заради безпеки.

Шмигаль додав, що наразі Кабмін спільно з місцевою владою працює над переліком можливих обмежень. Для цього очільники міст та ОДА пройшли опитування та надали власну думку.

Локдаун: заборону або обмеження діяльності чого підтримує українська влада

Святкові концерти, дискотеки та нічні клуби, масові заходи у приміщеннях, хостелів, ТРЦ (імовірність 100%).

Музеї, кінотеатри та театри, заклади громадського харчування з організацією дозвілля (95%).

Святкові ярмарки, спортзали та фітнес-центри (90%).

Водночас є імовірність щодо обмеження роботи:

громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць),

закладів громадського харчування (доставка або на винос),

готелів (без зон розваг і харчування).

Повний перелік можливих карантинних обмежень Шмигаль пообіцяв оприлюднити на засіданні уряду 9 грудня.