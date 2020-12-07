Локдаун запроваджуватимуть саме у січні, а не у грудні. Річ у тім, що цей період значно сприятливіший для української економіки та бізнесу. В уряді ще обговорюють, які обмеження діятимуть та як працюватимуть гірськолижні курорти.

Чому у січні – безпечніше

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов впевнений, що у грудні локдаун може призвести до поганих наслідків для економіки та бізнесу. В ефірі 24 каналу він пояснив, що січень – найсприятливіший місяць для локдауну.

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"Ми повинні розуміти, що в Україні традиційно йде спад економічної активності під час новорічно-різдвяних свят, тому комбінація карантинних заходів з таким природним процесом – це буде найменш болючим для економічної системи", – запевнив Немічнов.

На його думку, жоден місяць не може бути слушним чи вдалим для локдауну, однак мовиться про те, щоб карантинні обмеження були мінімально шкідливими, тому уряд обирає найкращий період.

Ефект карантину вихідного дня

Він зауважив, що карантин вихідного дня мав велику ефективність і це варто розуміти. Він відзначив, що в Україні перше тижневе падіння статистики хворих з серпня – на 7 тисяч хворих менше за тиждень.

Це реальний ефект карантину вихідного дня. Цей місяць, який ми виграли завдяки 3 великим вихідним, дасть можливість медичній системі відносно спокійно дійти до січня,

– наголосив міністр.

За словами Немчінова, у торгово-розважальних центрах є багато людей, але усі в масках.

Як реагують мери міст

В п'ятницю, 4 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів чергову нараду з міськими головами. Обговорили і питання локдауну.

"Наскільки я знаю, вони озвучили свої пропозиції. Переважно усі погоджуються з переліком карантинних обмежень. Є зауваження щодо термінів запровадження цих карантинних обмежень", – сказав міністр.

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Він запевнив, що ситуація кардинально відрізняється від тієї, що була під час запровадження карантину вихідного дня напередодні 2 туру виборів.

Терміни локдауну мають погодити 9 грудня на засідання Кабміну. Інформацію щодо цього питання точно скажуть заздалегідь.

Які обмеження обговорюють

Громадський транспорт

Немічнов запевнив, що громадський транспорт працюватиме. "Обмеження міжобласного та міжнародного сполучення не передбачалось. Єдине – дотримання карантинних норм при перебування у транспорті", – заявив міністр.

Наразі не обговорювали пропозицій, аби у транспорті було заповнено лише половина сидячих місць. Мовиться лише правило, яке діє й зараз – кількість пасажирів повинна відповідати кількості сидячих місць.

Гірськолижні курорти

Нововведення на час локдауну будуть і в роботі гірськолижних курортів.

Я бачив пропозиції МОЗ. Вони передбачають їх функціонування в режимі готелів без розважальних зон,

– зауважив Немчінов.

Він додав, що у разі, якщо гості готелю вже забронювали розважальні зони заздалегідь – керівництво готелю може впевнено розв'язати проблему.

"В нас є режим форс-мажорних обставин. Якщо буде потреба – курорти можуть звернутись у торгово-промисловий апарат і отримати довідку про форс-мажорні обставини, у такий спосіб розв'язати питання зі своїми гостями", – сказав міністр.

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Навчальні заклади

З навчальними закладами, як зауважив міністр, проблем не повинно виникати. "В нас січень – канікулярний місяць у середній школі та більшості ВНЗ. МОЗ не планувало відновлювати роботу цих закладів", – наголосив Немчінов.

Щодо дитячих садочків – питання уточнюватимуть у профільному міністерстві, адже з ними це погоджують.

Що відомо про локдаун у січні: відповідь Немчінова