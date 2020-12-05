Знизить добову кількість заражених до 6 тисяч: Ляшко пояснив необхідність локдауну у січні
Запровадження локдауну у січні 2021 року дозволить зменшити кількість заражених коронавірусом до 6 – 8 тисяч людей на добу. Однак точна дата введення жорсткого карантину наразі невідома.
Найімовірніше локдаун запровадять на 3 тижні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє "РБК-Україна".
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Що ще сказав Ляшко
- Якщо у січні на декілька тижнів введуть локдаун, подальше зростання захворюваності не стане піковим.
- Українці зможуть спокійно пережити лютий – березень, і надалі обійтися без ще одного локдауну.
- Середина лютого буде особливо небезпечною. Адже тоді до коронавірусу додасться ще захворюваність сезонним грипом.
Ляшко також наголосив, що якщо у січні все-таки введуть локдаун, в Україні зможуть працювати гірськолижні курорти. Це зроблять для того, щоб людям було куди виїхати з великих міст. Окрім того, не планують також закривати готелі та храми.
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