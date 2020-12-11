Введення локдауну в Україні з 8 по 24 січня може запобігти піку захворюваності на коронавірус у лютому. Окрім того, бізнес може зазнати менших втрат, аніж якби локдаун ввести на новорічні свята. На які ще результати локдауну очікують в Україні – читайте в матеріалі 24 каналу.

Як локдаун вплине на захворюваність на COVID-19

Локдаун у січні може вберегти українців від жорсткіших обмежувальних заходів у лютому. Про це 9 грудня в ефірі 24 каналу заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

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"Коронавірусна інфекція – це гостра респіраторна вірусна інфекція, яка повністю корелюється з грипом та ГРВІ", – сказав Рубан.

Він пояснив, що в Україні природно щороку є 3 етапи захворюваності: у грудні – зменшення кількості хворих; перші 2 тижні січня – мінімальні показники захворюваності; останні тижні січня та лютий – стрімке зростання захворюваності та пік.

Завдяки локдауну у січні ми зможемо знизити хвилю захворюваності у лютому та зменшити навантаження на медичну галузь,

– підсумував Рубан.

При цьому він переконаний, що послаблення карантинних обмежень для кафе та ресторанів у новорічну ніч не вплине на епідеміологічну ситуацію в країні. Нагадаємо, що закладам громадського харчування у ніч з 31 грудня на 1 січня дозволили продовжити роботу до 01:00 години.

Що каже Шмигаль

"Це (локдаун у січні – 24 канал) робиться для того, аби не допустити розгортання нової хвилі захворюваності, яка може настати, зокрема і після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того, аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят", – наголосив прем’єр Денис Шмигаль Шмигаль.

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Що кажуть у МОЗ

Локдаун у січні дозволить зменшити кількість заражених коронавірусом до 6 – 8 тисяч людей на добу. У цьому переконаний заступник голови МОЗ Віктор Ляшко. Подальше зростання захворюваності не стане піковим.

За словами Ляшка, українці зможуть спокійно пережити лютий – березень, і надалі обійтися без ще одного локдауну. При цьому середина лютого буде особливо небезпечною. Адже тоді до коронавірусу додасться ще захворюваність на сезонний грип.

Як локдаун у січні вплине на бізнес

Думка ресторатора

Підприємці здебільшого позитивно сприйняли звістку про дати введення локдауну. Це попри те, що локдаун є небезпечним та збитковим для бізнесу в будь-який час. А от у період з 8 по 24 січня ці збитки можна мінімізувати, тож відповідне рішення є найкращим з усіх, які пропонували. Таку думку висловив голова Асоціації рестораторів України Сергій Трахачов.

Якщо порівнювати локдаун в кінці грудня і в середині січня – то середина січня – це краще для більшості регіонів. Річ у тім, що країна велика і для різних регіонів ступінь впливу цих дат є різною,

– пояснив Трахачов.

Він також відзначив, що підприємці добре сприйняли це рішення, адже про нього повідомили заздалегідь.

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"Це дає можливість спрогнозувати і щось зробити для того, щоб зменшити свої збитки. Це правильно, що влада набралась сміливості і озвучила це неприємне рішення заздалегідь", – наголосив Трахачов.

При цьому він додав, що ресторанна галузь і досі не може повернутись до нормальної роботи, адже відчуває наслідки локдауну, який запроваджували ще в березні.

Дивіться відео з коментарем ресторатора про локдаун:

Думка фінансиста

Водночас фінансист Сергій Фурса переконаний, що "Україна запізнилася з локдауном".

Тому що немає грошей. Грошей немає через дії влади, які призвели до заморожування співпраці з МВФ. І тому у нас не було локдауну в листопаді. І люди вмирали,

– вважає експерт.

Фурса зауважив, що для економіки гіршим варіантом було б введення локдауну в останній тиждень грудня. Адже це тиждень активних покупок.

"Принаймні виправданням тут було "завдати якомога меншого збитку економіці". Але те, що локдауну не буде перший тиждень січня, а вірус в цей момент буде прискорено поширюватися, не має ніяких економічних обґрунтувань. Навпаки, перші 10 днів січня – це період найменшої ділової активності в країні. Саме в цей момент збиток для економіки був би найменший", – запевнив фінансист.

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Прогноз від НБУ

Нацбанк прогнозує, що через локдаун у січні Україна втратить 0,2% ВВП. Цього разу уряд анонсував не настільки серйозні заборони, як навесні 2020 року. Однак невизначеність, яка тривалий час панувала навколо локдауну, погіршила ділові очікування бізнесу, заявив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

Нагадаємо, як наголошував Шмигаль, у разі погіршення ситуації з коронавірусом локдаун зможуть ввести невідкладно.



Які обмеження діятимуть під час локдауну в Україні в січні / Інфографіка 24 каналу