Локдаун в Україні: Кабмін і РНБО так і не ухвалили остаточне рішення – журналіст
30 листопада відбулося засідання за участю РНБО та Кабміну, на якому обговорювали запровадження в Україні локдауну. Однак остаточне рішення представники української влади так і не ухвалили.
Що вирішили Кабмін і РНБО щодо локдауну в Україні
Про деталі підсумків засідання повідомив журналіст Валерій Калниш. Про це він написав у своєму телеграм-каналі "Черная лампа".
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За його словами, слово "локдаун" не дуже підходить до ситуації з Україною.
Локдаун - це коли все закрито, всі будинки. Ні. Такий сценарій вводити не планують. Будуть "посилені карантинні заходи". Які саме – триває обговорення. Наприклад, готелям дозволити працювати, а ресторанам – ні,
– зауважив Калниш.
Щодо дати, то тут також, за його словами, немає рішення. Наразі є да сценарії.
- Перший (грудневий) передбачає введення "локдауну" з 7 грудня і до новорічних свят.
- Другий (січневий) – "локдаун" з новорічних свят, умовно, 28 грудня і упродовж кількох тижнів у січні.
"Головний критерій – дати бізнесу заробити на святах. У сценаріїв є спільне – будь-який з них передбачає роботу транспорту", – констатував журналіст.
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Що цьому передувало
- У ЗМІ з'явилась інформація, що однією з ймовірних дат введення повного локдауну є 23 або 25 грудня. І триватиме він начебто до 15 або 17 січня.
- Водночас міністр охорони Максим Степанов пояснив, що локдаун в Україні введуть, якщо добова кількість заражених становитиме 30 тисяч людей.
- Речниця президента Юлія Мендель, зі свого боку, зазначила, що локдаун в Україні введуть, якщо кількість хворих на коронавірус у державі й надалі стрімко зростатиме. Втім, поки якоїсь точної дати введення жорсткого карантину нема.
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