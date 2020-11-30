30 листопада відбулося засідання за участю РНБО та Кабміну, на якому обговорювали запровадження в Україні локдауну. Однак остаточне рішення представники української влади так і не ухвалили.

Що вирішили Кабмін і РНБО щодо локдауну в Україні

Про деталі підсумків засідання повідомив журналіст Валерій Калниш. Про це він написав у своєму телеграм-каналі "Черная лампа".

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За його словами, слово "локдаун" не дуже підходить до ситуації з Україною.

Локдаун - це коли все закрито, всі будинки. Ні. Такий сценарій вводити не планують. Будуть "посилені карантинні заходи". Які саме – триває обговорення. Наприклад, готелям дозволити працювати, а ресторанам – ні,

– зауважив Калниш.

Щодо дати, то тут також, за його словами, немає рішення. Наразі є да сценарії.

Перший (грудневий) передбачає введення "локдауну" з 7 грудня і до новорічних свят.

Другий (січневий) – "локдаун" з новорічних свят, умовно, 28 грудня і упродовж кількох тижнів у січні.

"Головний критерій – дати бізнесу заробити на святах. У сценаріїв є спільне – будь-який з них передбачає роботу транспорту", – констатував журналіст.

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Що цьому передувало