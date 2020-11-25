Якщо в Україні різко зростатиме кількість заражень коронавірусом за добу, то уряд може ввести локдаун вже з 20 грудня. Якщо ж ситуація буде більш-менш стабільною, то жорсткий карантин запровадять після Нового року.

Що відомо про локдаун з 20 грудня

Можливість введення локдауну вже обговорюють у Кабінеті Міністрів та в Офісі Президента. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Суспільне".

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Поки розглядається два варіанти залежно від того, якою буде статистика захворюваності. У "лайтовому" варіанті нам запропонують локдаун після Нового року на три тижні, саме на час новорічних канікул,

– повідомило видання.

Водночас, за даними "РБК-Україна" наразі немає чіткої дати введення локдауна. Запровадження жорсткого карантину, мовляв, залежить виключно від епідемічної ситуації в країні та темпів її погіршення.

"Конкретної дати (введення локдауна – 24 канал) немає. Може бути і 20, і 15, і 25 (грудня – 24 канал), – наголосило "РБК-Україна".

Шмигаль про локдаун

Зауважимо, 25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі уряд розглядає різні сценарії протидії коронавірусу. Серед них є і введення повного локдауна на зимові свята.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов пообіцяв, що про запровадження локдауна українців обов'язково попередять. Зокрема, рішення про посилення карантину не стане неочікуваним.

Хто ще говорив про локдаун на свята

Радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов заявив, що не вірить у дієвість карантину вихідного дня. На думку політика, в Україні слід ввести локдаун під час зимових свят на 3 – 4 тижні.

Очільник міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко теж пропонує запровадити жорсткий карантин у період новорічно-різдвяних свят. Зокрема чиновник рекомендує вводити локдаун на 2 тижні.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу