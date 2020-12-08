Запровадження на початку січня локдауну в Україні є малоймовірним. Наразі уряд працює над фінальною версією обмежень, які будуть представлені 9 грудня.

Водночас МОЗ виступає за жорсткі обмеження. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Він також наголосив, що в Україні мають посилити карантин, адже у січні зростає захворюваність на грип та ГРВІ.

Коли ми говоримо про кінцевих обмеження, вони всі повинні бути дієвими. Для мене важливо мати реальний локдаун, а не напівбутафорський,

– заявив міністр.

Раніше Максим Степанов казав, що карантин в Україні можуть ввести з перших чисел січня на три тижні. Водночас він зазначав, що пік захворюваності на грип в Україні очікується з січня та протягом лютого.

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