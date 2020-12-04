В уряді назвали можливі обмеження локдауну й дату остаточного рішення
Денис Шмигаль провів 4 грудня онлайн-нараду з мерами великих міст і головами обласних держадміністрацій. На нараді під головуванням прем'єр-міністра обговорювали можливі варіанти посилення карантину й підтримку населення та бізнесу.
У нараді також брали участь керівники Міністерства охорони здоров'я та інші члени Кабінету Міністрів, повідомляє урядовий портал.
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Під час обговорення прем'єр-міністр розповів, що уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень. Для цього, зокрема, враховують відповіді й пропозиції, які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.
Окремо виділили кілька обмежень, щодо яких мери міст і голови обласних адміністрацій були фактично одностайними. Вони стосуються роботи закладів у переважно сфері відпочинку:
- робота дискотек і нічних клубів,
- закладів громадського харчування з організацією дозвілля,
- хостелів.
Крім того, понад 90% очільників міст й областей підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, торговельних центрів, ресторанів, кінотеатрів і театрів.
Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету Міністрів наступної середи, 9 грудня,
– пообіцяв Денис Шмигаль.
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