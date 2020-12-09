Через складну епідеміологічну ситуацію в Україні вводять локдаун. Уряд вже встановив дату і термін жорстких обмежень – вони діятимуть з 8 по 24 січня 2021 року.

Рішення про дати введення локдауну схвалили на засіданні Кабінету Міністрів 9 грудня. Про це повідомляє 24 канал.

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Окрім того, уряд продовжив до 28 лютого 2021 року загальнонаціональний чинний карантин. До цього моменту карантин мав діяти до 31 грудня 2020 року.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наразі ситуація складна, але позитивні тенденції є. Також прем'єр зазначив, що причиною цього є карантин вихідного дня та штрафи за неносіння масок.

З 8 по 24 січня включно в Україні будуть посилені карантинні обмеження. Назвемо їх "Зимові канікули заради безпеки",

– сказав Шмигаль.

Коротко про обмеження під час локдауну

Буде заборонено:

Відвідування закладів освіти, крім дошкільної.

Роботу кафе, барів, ресторанів, закладів розваг, ТРЦ, крім купівлі товарів першої необхідності.

Роботу салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.

Проведення культурних масових заходів.

Роботу продовольчих та непродовольчих ринків.

Прийом відвідувачів до кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць.

Прийом відвідувачів музеїв, виставок, галерей тощо, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів приміщення.

Рекомендують також з 11 січня по 21 січня встановити дистанційний режим роботи. Зауважимо, що роботу громадського транспорту не обмежать.