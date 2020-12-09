Локдаун в Україні: які обмеження діятимуть і що не буде працювати
Кабінет Міністрів України вирішив посилити карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року через складну ситуацію з COVID-19. Які обмеження посилять, а які вводять додатково – читайте в матеріалі 24 каналу.
Якими будуть обмеження чергового локдауну в Україні та як вони відрізнятимуться від заборон жорсткого карантину, що діяв навесні, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Обмеження під час січневого карантину:
- заборона роботи кафе, ресторанів і барів, крім доставки й замовлень на виніс,
- заборона роботи магазинів непродовльчих товарів – лише на доставку,
- заборонена робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно розважальних центрів, крім випадків, коли там дозволена торгівля лише продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії,
- всі заклади освіти – на канікулах, крім дитячих садків,
- заборона на розважальні, спортивні, культурні й інші масові заходи,
- спортивні заходи заборонені, дозволено лише професійним командам, але без глядачів,
- заборонені різдвяні ярмарки, встановлення різдяних ялинок у містах – дозволене, але без зон розваг,
- державні й комунальні заклади перейдуть на дистанційну роботу,
- працівникам приватної сфери теж рекомендують перейти на дистанційну роботу.
Що продовжить працювати:
- громадський транспорт з обмеженнями помаранчевої зони,
- продуктові магазини,
- аптекти,
- банки,
- поштові оператори,
- готелі,
- робота салонів краси й перукарень – виключно за попереднім записом і без очікування всередині,
Додаткові умови карантину:
- дію карантину промаранчевої зони продовжено до 28 лютого 2021 року, одночасно продовжено й дію режиму надзвичайної ситуації,
- у період карантину, крім часу посилення обмежень між 8 і 24 січня, закладам харчування дозволили працювати до 23 години, але всі розрахунки – до 22-ої; у новорічну ніч можна працювати до 1 години,
- уряд зберіг за собою можливість ввести карантин в інший час, крім 8 – 24 січня, у разі, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.
Що входить до товарів першої необхідності:
- товари, що відносяться до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів, пальне;
діяльність з надання фінансових послуг, робота фінансових установ і робота з інкасації та перевезення валютних цінностей, робота операторів поштового зв’язку, а також медична практика, ветеринарна практика, робота АЗС (без зон харчування), технічне обслуговування та ремонт авто, робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.
Що таке локдаун?Це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування як у самій країні, так за її межами. При локдауні нормально функціонують лише організації, які надають основні послуги.
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