Кабінет Міністрів України вирішив посилити карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року через складну ситуацію з COVID-19. Які обмеження посилять, а які вводять додатково – читайте в матеріалі 24 каналу.

Якими будуть обмеження чергового локдауну в Україні та як вони відрізнятимуться від заборон жорсткого карантину, що діяв навесні, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Обмеження під час січневого карантину:

заборона роботи кафе, ресторанів і барів, крім доставки й замовлень на виніс,

заборона роботи магазинів непродовльчих товарів – лише на доставку,

заборонена робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно розважальних центрів, крім випадків, коли там дозволена торгівля лише продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії,

всі заклади освіти – на канікулах, крім дитячих садків,

заборона на розважальні, спортивні, культурні й інші масові заходи,

спортивні заходи заборонені, дозволено лише професійним командам, але без глядачів,

заборонені різдвяні ярмарки, встановлення різдяних ялинок у містах – дозволене, але без зон розваг,

державні й комунальні заклади перейдуть на дистанційну роботу,

працівникам приватної сфери теж рекомендують перейти на дистанційну роботу.

Що продовжить працювати:

громадський транспорт з обмеженнями помаранчевої зони,

продуктові магазини,

аптекти,

банки,

поштові оператори,

готелі,

робота салонів краси й перукарень – виключно за попереднім записом і без очікування всередині,

Додаткові умови карантину:

дію карантину промаранчевої зони продовжено до 28 лютого 2021 року, одночасно продовжено й дію режиму надзвичайної ситуації,

у період карантину, крім часу посилення обмежень між 8 і 24 січня, закладам харчування дозволили працювати до 23 години, але всі розрахунки – до 22-ої; у новорічну ніч можна працювати до 1 години,

уряд зберіг за собою можливість ввести карантин в інший час, крім 8 – 24 січня, у разі, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

Що входить до товарів першої необхідності:

товари, що відносяться до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів, пальне;

діяльність з надання фінансових послуг, робота фінансових установ і робота з інкасації та перевезення валютних цінностей, робота операторів поштового зв’язку, а також медична практика, ветеринарна практика, робота АЗС (без зон харчування), технічне обслуговування та ремонт авто, робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.