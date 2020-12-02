В Україні, швидше за все, не буде локдауну до 25 грудня. За інформацією парламентарки від "Слуги народу" Галини Янченко, більш точна дата залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Точної дати народна депутатка не повідомила

Уряд ухвалюватиме рішення про жорсткий карантин з огляду на динаміку захворюваності на COVID-19. Про це Янченко повідомила в коментарі Укрінформу.

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За моєю інформацією, до католицького Різдва локдауну точно не буде,

– сказала Янченко.

У РНБО заявили, що локдаун точно буде

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що не відкидає того, що локдаун введуть на новорічні свята. Підтвердив інформацію про те, що суворий карантин в Україні таки буде, і секретар РНБО Олексій Данілов. Проте наразі конкретної дати нема.

У ЗМІ інформують про різні варіанти. Локдаун може початися у період зимових свят в середині грудня та триватиме щонайменше до кінця року. Або жорсткі обмеження введуть вже на початку 2021 року.