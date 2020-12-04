Президент України Володимир Зеленський записав відеозверення щодо посилення карантинних обмежень. Він запевнив, що локдауну в грудні не буде, а також запевнив: якщо він і буде в січні 2021 року, то "не таким страшним, як його малюють".

Відеозверння Володимира Зеленського щодо посилення карантинних обмежень в Україні опублікував Офіс Президента на офіційній сторінці у фейсбуці.

До слова В уряді назвали можливі обмеження локдауну й дату остаточного рішення

Локдаун у грудні не потрібен

Одразу найгарячіше питання – локдаун у грудні. Я вірю й сподіваюся, що дійно наразі він нам не потрібен. Ми зважували всі "за" й "проти", дуже багато даних і радилися з місцевою владою, отримали запевнення МОЗу щодо контрольованості ситуації в лікарнях,

– розповів президент.

Він підкреслив, що рекомендував прем'єр-міністру України не оголошувати локдаун до кінця року. Втім, він запевнив, що карантин вихідного дня буцімто "дав свій результат, і кількість хворих перестала стрімко зростати".

"Тому нам вдалося збити цю динаміку, а тому медична система справляється і вона витримає. У певних регіонах є точкові проблеми, але впевнений, що ми все обов'язково вирішимо", – заявив Володимир Зеленський.

Президент запевнив, що загалом ситуація контрольована, а відтак не диктує потреби негайного введення локдауну на території України в грудні.

Ми даємо можливість бізнесу працювати, не втрачати один з найприбутковіших місяців. І ми не будемо забирати в людей свята, на які всі ви й усі ми дуже чекаємо,

– запевнив глава держави.

Звернення Володимира Зеленського про локдаун: дивіться відео

Чи буде локдаун у січні

"Давайте чесно – зовсім уникнути локдауну буде дуже складно. Його імовірність у січні існує, вона не мала. Та я доручив уряду повідомити вам завчасно детально й чітко, коли буде локдаун, які його чіткий формат, вичерпний перелік усіх карантинних заходів", – заявив Володимир Зеленський.

Він пообіцяв, що цього разу жорсткий карантин цього разу не стане сюрпризом для громадян. Це повідомлять навіть не за тиждень, як передбачає закон, а значно раніше.

Це також не означає, що в січні вам доведеться здавати авіаквитки, скасовувати відпустку. Для громадян України державний кордон буде відкритим – і для виїзду, і для в'їзду,

– запевнив президент.

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