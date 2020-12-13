Лондон та Брюссель домовились продовжити торгові переговори. Наразі процес приніс лише "невтішні результати".

Дата нових переговорів наразі невідома. Про це мовиться у спільній заяві британського прем'єра Бориса Джонсона та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє ВВС.

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Що ще сказали політики

Крайнє обговорення торговельних відносин між Великою Британією та Євросоюзом відбулося 12 грудня.

Нові переговори мають показати, чи країни ще мають шанс домовитися на пізнішому етапі.

Наразі взято відповідальність за "додаткову милю".

Якщо країни не зможуть домовитися, вже на початку 2021 року торговий режим між Британією та ЄС визначатиметься лише на основі правил Світової організації торгівлі.

Зверніть увагу! Рада Євросоюзу ратифікувала угоду про Brexit. Велика Британія де факто залишається членом ЄС до 31 грудня 2020 року. Тоді закінчиться перехідний період. Детальніше читайте тут.