У Лондоні 11 грудня сталася моторошна ДТП. Автомобіль влетів у натовп перехожих, а згодом врізався у дерево.

Під колеса авто потрапили щонайменше 5 людей. Усі вони перебували на тротуарі у момент ДТП. Про це повідомляє DailyMail.

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За інформацією видання, кілька людей отримали серйозні травми. Машини швидкої допомоги вже транспортували постраждалих до найближчих медичних центрів.

Журналісти говорять, що автомобіль спершу влетів у натовп людей, потім зніс автобусну зупинку. Одразу після цього автівка врізалася у дерево.

У поліції заявили, що не розцінюють жахливу ДТП як терористичний акт.

Моторошна ДТП у Лондоні / Фото News BHT