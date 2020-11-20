Лондонський аеропорт "Гітроу" почне приймати рейси з Києва
З 17 грудня найбільший міжнародний аеропорт Європи "Гітроу" (Лондон) прийматиме рейси з Києва. Польоти здійснюватиме авіакомпанія МАУ.
Що відомо про польоти до "Гітроу"
Переговори між українською стороною та адміністрацією "Гітроу" успішно завершилися. Про це на своїй сторінці у твітері повідомив посол України в Британії Вадим Пристайко.
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Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії – лондонського аеропорту "Гітроу". Кращі умови для пасажирів, швидші пересадки, зручне транспортне сполучення, тісніші зв'язки між народами – все це нові стратегічні відносини між Україною та Британією в дії,
– наголосив Пристайко.
Польоти з "Борисполя" до "Гітроу" здійснюватимуться щочетверга, щосуботи та щонеділі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Рейс PS 117 вилітатиме з Києва о 9:50 і прибуватиме до Лондона об 11:25.
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