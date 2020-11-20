З 17 грудня найбільший міжнародний аеропорт Європи "Гітроу" (Лондон) прийматиме рейси з Києва. Польоти здійснюватиме авіакомпанія МАУ.

Що відомо про польоти до "Гітроу"

Переговори між українською стороною та адміністрацією "Гітроу" успішно завершилися. Про це на своїй сторінці у твітері повідомив посол України в Британії Вадим Пристайко.

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Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії – лондонського аеропорту "Гітроу". Кращі умови для пасажирів, швидші пересадки, зручне транспортне сполучення, тісніші зв'язки між народами – все це нові стратегічні відносини між Україною та Британією в дії,

– наголосив Пристайко.

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Вітаю активну позицію #МАУ, які не зменшують обертів навіть під час пандемії #COVID19. Кращі умови для пасажирів, швидші пересадки, зручне транспортне сполучення, тісніші звязки між народами — все це нові стратегічні відносини між UA та UK в дії.

and are aiming high️ pic.twitter.com/89vCIHwGx4 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 20, 2020

Польоти з "Борисполя" до "Гітроу" здійснюватимуться щочетверга, щосуботи та щонеділі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рейс PS 117 вилітатиме з Києва о 9:50 і прибуватиме до Лондона об 11:25.