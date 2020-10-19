У Луганській області запровадили додаткові протиепідемічні обмеження та заборони. Вони діють поряд із тими, що є передбаченими постановою Кабміну. Останні набули чинності, оскільки Луганщина потрапила до червоної карантинної зони.

Нові карантинні обмеження на Луганщині: що відомо Відповіде рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації. До теми В Україні запрацювали оновлені карантинні зони: які регіони тепер у червоному списку Які заборони починають діяти на Луганщині Стає неможливим відвідування закладів освіти (не застосовується до учнів або вихованців спеціальних шкіл за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, також адміністрація таких закладів повинна щодня проводити моніторинг здоров’я учнів). Будинкам культури, кінотеатрам і іншим культурним закладам забороняють приймати відвідувачів ("автоконцерти" проводити можна). Закладам громадського харчування заборонено працювати 22:00 до 7:00. Керівники навчальних закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти повинні запровадити використання технологій дистанційної освіти. Крім того, з 15 жовтня по 15 листопада такі заклади мають перейти на дистанційне навчання. Які ще обмеження діють у червоній зоні Закрито розважальні заклади та соціальні установи (натомість працюють заклади торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення).

Приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт не бере пасажирів у регіоні.

Водночас дозволили роботу закладам, що екстрено надають соцпослуги.

Працюють і центри обліку безхатьків, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Зауважимо! Станом на 19 жовтня на Луганщині підтвердили 2 467 випадків COVID-19 (+45 за останню добу). Наразі тут хворіють 1 644 осіб (+44). Померли внаслідок недуги за увесь час епідемії 43 людини. Натомість 780пацієнтам вдалося одужати.