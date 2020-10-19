Луганщина потрапила до червоної зоні: в регіоні ввели додаткові обмеження – які саме
У Луганській області запровадили додаткові протиепідемічні обмеження та заборони. Вони діють поряд із тими, що є передбаченими постановою Кабміну. Останні набули чинності, оскільки Луганщина потрапила до червоної карантинної зони.
Нові карантинні обмеження на Луганщині: що відомо
Відповіде рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.
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Які заборони починають діяти на Луганщині
- Стає неможливим відвідування закладів освіти (не застосовується до учнів або вихованців спеціальних шкіл за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, також адміністрація таких закладів повинна щодня проводити моніторинг здоров’я учнів).
- Будинкам культури, кінотеатрам і іншим культурним закладам забороняють приймати відвідувачів ("автоконцерти" проводити можна).
- Закладам громадського харчування заборонено працювати 22:00 до 7:00.
- Керівники навчальних закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти повинні запровадити використання технологій дистанційної освіти. Крім того, з 15 жовтня по 15 листопада такі заклади мають перейти на дистанційне навчання.
Які ще обмеження діють у червоній зоні
- Закрито розважальні заклади та соціальні установи (натомість працюють заклади торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення).
- Приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт не бере пасажирів у регіоні.
- Водночас дозволили роботу закладам, що екстрено надають соцпослуги.
- Працюють і центри обліку безхатьків, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги.