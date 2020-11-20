Поліцейські провели оперативне відпрацювання прифронтового Старобільська Луганської області за наказом командувача ООС . 20 листопада копи провели масові превентивні заходи забезпечення порядку.

Під час оперативних заходів правоохоронці провели також і обшук у квартирі 63-річного місцевого мешканця. У нього знайшли пневматичний пістолет та дві гранати, повідомили у поліції Луганської області.

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Обшук було санкціоновано місцевим судом.

Що знайшли у чоловіка

За даними правоохоронців, чоловік зберігав 2 корпуси гранат Ф-1 та РГД-5, а також два запали до них. Також у нього був пістолет Walter калібру 4,5 міліметри.



Пневматичний пістолет вилучили поліцейські / Фото пресслужби поліції Луганщини

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів поліцейські відкрили кримінальну справу. Звідки у пенсіонера озброєння, з'ясовують правоохоронці. Втім, враховуючи прифронтове розташування міста, дивуватись наявності гранат у місцевого жителя немає чого.



Пенсіонер зберігав 2 гранати / Фото пресслужби поліції Луганщини

Власнику небезпечних предметів загрожує від 3 до 7 років тюрми. Якщо його, звісно, визнають винним у суді.