Бойовики пускають по 15 людей через КПВВ "Станиця Луганська" / 24 канал

Бойовики обмежили пропуск людей через контрольно-пропускний пункт "Станиця Луганська". Вранці 5 жовтня його вперше відкрили після чотириденної паузи в роботі.