На Луганщині бойовики обмежили пропуск людей через КПВВ "Станиця Луганська"
Бойовики обмежили пропуск людей через контрольно-пропускний пункт "Станиця Луганська". Вранці 5 жовтня його вперше відкрили після чотириденної паузи в роботі.
О 9:00 Державна прикордонна служба розпочала пропуск людей на окуповану територію. Про це Станично-Луганська райдержадміністрація повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
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Детальніше про ситуацію на КПВВ
Близько 10:00 окупанти перекрили міст та припинили пропуск людей.
Станом на 10:50 з окупованої території ніхто не перетнув КПВВ.
Об 11:00 бойовики почали пропускати по 15 людей.
КПВВ Станиця Луганська не працювала з 1 жовтня
- Роботу КПВВ зупинили через пожежі, які вирували поблизу. Там була сильна задимленість та було чути звуки, характерні при детонації боєприпасів.
- 5 жовтня КПВВ відновило роботу. Він функціонуватиме згідно з осіннім графіком: щоденно з 7:00 до 18:30.