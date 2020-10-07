У Луганській області вдалось загасити 9 з 10 осередків лісових пожеж. Останній рятувальникам вдалось локалізувати. Ускладнюють роботу працівникам ДСНС потужні пориви вітру.

Залишився осередок площею 150 гектарів

Залишається локалізованим осередок поблизу села Гаврилівка, його площа сягає 150 гектарів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Зазначимо, що напередодні вогнеборцям вдалось впоратись з найбільшим осередком займання – біля села Смолянинове Новоайдарського району. Його площа становила 4,5 тисячі гектарів.

Лише протягом 5 жовтня авіація здійснила 97 скидів, а це 30 тонн води.

Важливо! Синоптики не прогнозують на Луганщині опадів протягом 6 – 9 жовтня. Температура сягатиме до 24 градусів тепла. Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

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