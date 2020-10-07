На Луганщині залишився один осередок пожежі з десяти
У Луганській області вдалось загасити 9 з 10 осередків лісових пожеж. Останній рятувальникам вдалось локалізувати. Ускладнюють роботу працівникам ДСНС потужні пориви вітру.
Залишився осередок площею 150 гектарів
Залишається локалізованим осередок поблизу села Гаврилівка, його площа сягає 150 гектарів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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Зазначимо, що напередодні вогнеборцям вдалось впоратись з найбільшим осередком займання – біля села Смолянинове Новоайдарського району. Його площа становила 4,5 тисячі гектарів.
Лише протягом 5 жовтня авіація здійснила 97 скидів, а це 30 тонн води.
Пожежі на Луганщині: що відомо
- Вони тривають ще з вересня. На значній частині Луганської області горять ліси й лісова підстилка.
- Вогонь пройшов понад 20 тисяч гектарів.
- Внаслідок пожеж загинули 11 людей. Ще 19 людей постраждали й потребували медичну допомогу. З них 18 госпіталізували до медичних закладів.
- За час ліквідації страшних пожеж до цього процесу залучали тисячі людей. Зокрема понад 1,1 тисячі військових, майже 800 рятувальників і понад 500 працівників поліції і Нацгвардії.