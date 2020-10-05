У Луганській області спалахнула чергова пожежа у Станично-Луганському районі. Вогонь спалахнув між селищами Нижньотепле та Артема. Він упритул наблизився до електростанцій, від пожежі також почали детонувати не розірвані раніше боєприпаси.

На місці вже працюють рятувальники. Про це повідомили в Станично-Луганській РДА.

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Черговий підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Від пожежі детонують не розірвані боєприпаси,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 14:30 пожежники приборкали вогонь біля електропідстанції та магістрального проводу біля села Артема. Наразі вони борються з вогнем, який розповсюджується у напрямку Петропавлівки та окрайку Артема.



Пожежа біля Артема / Фото з фейсбук-сторінки Станично-Луганської РДА



Новий підпал на Луганщині / Фото з фейсбук-сторінки Станично-Луганської РДА

Для безпечного гасіння пожежі електропідстанцію знеструмили.



Пожежа біля Артема / Фото з фейсбук-сторінки Станично-Луганської РДА



Фото нового займання / Фейсбук-сторінка Станично-Луганської РДА

Чому виникла пожежа

У райдержадміністрації стверджують, що вогонь з’явився раптово. Чиновники додають: запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 – 2015 роках після масштабних обстрілів з "Градів".

Зауважимо, що станом на ранок 5 жовтня рятувальники локалізували та ліквідували майже всі осередки пожежі на Луганщині. Під контроль досі намагаються взяти загоряння біля села Смолянинове Новоайдарського району. Ба більше – командувач ООС навіть відновив роботу КПВВ "Станиця Луганська".

Пожежа спалахнула між селами Артема та Нижньотепле: карта