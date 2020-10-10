Масштабні пожежі на Луганщині вдалося повністю ліквідувати 8 жовтня. Жителі Луганщини вранці 10 жовтня вийшли на вулиці міст, аби подякувати рятувальникам за їхню роботу.

Співробітники ДСНС, які приїхали в Луганську область боротися з пожежами, 10 жовтня повертаються додому. Люди виходять на вулиці, щоб подякувати рятувальникам. Зворушливі кадри у мережі поширила журналістка Ірина Козирєва.

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Дуже емоційний ранок. Жителі Луганщини вийшли на вулиці, аби провести додому ДСНСників з сусідніх областей, які приїхали нас рятувати від масштабних пожеж, що не вщухали цілий тиждень,

– написала Козирєва.

Люди цінують допомогу, без якої побороти займання не вдалося. Вони проводжали пожежників додому листівками й оплесками, викрикуючи: "Дякуємо!".

У ДСНС зазначили, що відбулося відведення сил з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та Харківської областей.



На Луганщині провели рятувальників додому після ліквідації пожеж / Фото Ірини Козирєвої



Працівники ДСНС приїхали туди з різних областей / Фото Ірини Козирєвої



Пожежі вдалося ліквідувати – рятувальників повертаються додому / Фото Ірини Козирєвої

Відведення сил ДСНС: відео

Люди проводжають рятувальників додому: дивіться відео