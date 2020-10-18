Сотні тварин-погорільців потребують допомоги на Луганщині. Вони постраждали внаслідок масштабної пожежі, яка сталась наприкінці вересня. Поки господарі очікують компенсації за втрачене житло та шукають можливості для подальшого існування – собак і котів погорільців рятують небайдужі.

У багатьох собак є опіки на лапах. Тварини дуже налякані та поводяться не так, як завжди, повідомляє 24 канал.

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Житель Сиротиного Геннадій Кононенко розповів, що однією з таких собак опікується.

Вона взагалі лежала і не вставала,

– сказав Кононенко.

Чоловік і сам втратив під час пожежі усе. Попри це, не залишає поранену собаку наодинці. Він зізнався, що коли будинки почав палати – про тварин люди думали найменше.

Рятувати тварин почали волонтери

Рятувати тварин після пожежі взялися волонтери. Одна з них – Ірина Сурова, яка декілька років тому облаштувала у своїй квартирі пункт перетримки котів. Після пожеж там лікує ще й приблизно 10 котів-погорільців.

Жінка розповіла, що під час пожежі змогли вижити не всі тварини – сотні загинули від вогню.

Коли почалась пожежа, то собак відв'язали й вони хоча б змогли втекти. Коти ховались в будинок – саме тому багато загинуло,

– пояснила волонтерка.

Від багатьох понівечених тварин господарі відмовилися. "Ви знаєте, як горить шерсть? Ось все було підсмалене. Вуса теж вже відростати почали. Буде красивим котом. А їх коли привезли, ми навіть не могли визначити якого вони кольору", – сказала Сурова.

Довідка. На Луганщині вогонь зачепив одразу 32 населених пункти. Детальніше – у матеріалах 24 каналу

Пожежа згуртувала людей, – ветеринарка

Ветеринарка Ірина Якимчук запевнила, що пожежа згуртувала місцевих. У своєму готелі для тварин вона теж опікується тваринами.

На сьогодні їх 8. З першого дня приблизно 10 було постійно тут. Важчих у Харків відправляли. Вся Україна відгукнулася на нашу біду,

– заявила Якимчук.

Допомогу тваринам безкоштовно надають усі ветеринарні клініки міста. Також лікарі щодня виїжджають в села, які постраждали від пожеж. З собою беруть корм і ліки.

Для свійських тварин, яких вдалося врятувати, необхідно придбати корм. Річ у тім, що усі запаси сіна на зиму згоріли. Люди наразі не знають, де взяти нове сіно.

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