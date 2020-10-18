На Луганщині рятують тварин, які постраждали внаслідок масштабних пожеж
Сотні тварин-погорільців потребують допомоги на Луганщині. Вони постраждали внаслідок масштабної пожежі, яка сталась наприкінці вересня. Поки господарі очікують компенсації за втрачене житло та шукають можливості для подальшого існування – собак і котів погорільців рятують небайдужі.
У багатьох собак є опіки на лапах. Тварини дуже налякані та поводяться не так, як завжди, повідомляє 24 канал.
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Житель Сиротиного Геннадій Кононенко розповів, що однією з таких собак опікується.
Вона взагалі лежала і не вставала,
– сказав Кононенко.
Чоловік і сам втратив під час пожежі усе. Попри це, не залишає поранену собаку наодинці. Він зізнався, що коли будинки почав палати – про тварин люди думали найменше.
Рятувати тварин почали волонтери
Рятувати тварин після пожежі взялися волонтери. Одна з них – Ірина Сурова, яка декілька років тому облаштувала у своїй квартирі пункт перетримки котів. Після пожеж там лікує ще й приблизно 10 котів-погорільців.
Жінка розповіла, що під час пожежі змогли вижити не всі тварини – сотні загинули від вогню.
Коли почалась пожежа, то собак відв'язали й вони хоча б змогли втекти. Коти ховались в будинок – саме тому багато загинуло,
– пояснила волонтерка.
Від багатьох понівечених тварин господарі відмовилися. "Ви знаєте, як горить шерсть? Ось все було підсмалене. Вуса теж вже відростати почали. Буде красивим котом. А їх коли привезли, ми навіть не могли визначити якого вони кольору", – сказала Сурова.
Пожежа згуртувала людей, – ветеринарка
Ветеринарка Ірина Якимчук запевнила, що пожежа згуртувала місцевих. У своєму готелі для тварин вона теж опікується тваринами.
На сьогодні їх 8. З першого дня приблизно 10 було постійно тут. Важчих у Харків відправляли. Вся Україна відгукнулася на нашу біду,
– заявила Якимчук.
Допомогу тваринам безкоштовно надають усі ветеринарні клініки міста. Також лікарі щодня виїжджають в села, які постраждали від пожеж. З собою беруть корм і ліки.
Для свійських тварин, яких вдалося врятувати, необхідно придбати корм. Річ у тім, що усі запаси сіна на зиму згоріли. Люди наразі не знають, де взяти нове сіно.
На Луганщині рятують постраждалих від пожежі тварин: відео