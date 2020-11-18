На Луганщині виплатять компенсації за зруйноване житло: що відомо
У Луганській області жителям виплатять компенсації за зруйноване житло внаслідок бойових дій. Суму визначатимуть за показником середньої вартості будівництва житла у конкретному регіоні.
Загальна сума виплат становитиме понад 2 мільйони гривень. Про це повідомили у пресслужбі Луганської ОДА.
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У повідомленні вказано, що спеціальна комісія та військово-цивільна адміністрація розглянули списки постраждалих. Вони спільно вирішили виплатити грошову компенсацію 8 особам.
Зокрема, по 300 тисяч гривень отримають 6 постраждалих. Ще 2 отримають по 282 тисячі та 231 тисячі гривень.
Узагальнений список постраждалих спрямують на погодження до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій,
– мовиться у заяві.
Усі кошти виплачуватимуть на банківську картку постраждалого. Як повідомляє пресслужба, на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Попаснянського районів та Лисичанська вже утворили комісії, які обстежуватимуть житло постраждалих.
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"Люди мають максимально швидко отримати кошти" – розповів директор Департаменту ЖКГ Віталій Сурай.
Сурай також додав, що співробітники Департаменту соціального захисту населення ОДА протягом 5 днів передадуть необхідну інформацію до Мінреінтеграції.
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