У Луганській області жителям виплатять компенсації за зруйноване житло внаслідок бойових дій. Суму визначатимуть за показником середньої вартості будівництва житла у конкретному регіоні.

Загальна сума виплат становитиме понад 2 мільйони гривень. Про це повідомили у пресслужбі Луганської ОДА.

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У повідомленні вказано, що спеціальна комісія та військово-цивільна адміністрація розглянули списки постраждалих. Вони спільно вирішили виплатити грошову компенсацію 8 особам.

Зокрема, по 300 тисяч гривень отримають 6 постраждалих. Ще 2 отримають по 282 тисячі та 231 тисячі гривень.

Узагальнений список постраждалих спрямують на погодження до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій,

– мовиться у заяві.

Усі кошти виплачуватимуть на банківську картку постраждалого. Як повідомляє пресслужба, на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Попаснянського районів та Лисичанська вже утворили комісії, які обстежуватимуть житло постраждалих.

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"Люди мають максимально швидко отримати кошти" – розповів директор Департаменту ЖКГ Віталій Сурай.

Сурай також додав, що співробітники Департаменту соціального захисту населення ОДА протягом 5 днів передадуть необхідну інформацію до Мінреінтеграції.

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Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу