Бойовика зведених російсько-терористичних угрупувань затримали під час спроби потрапити на підконтрольну Україні територію. Тепер він проведе за ґратами 5,5 року. Якщо його не відпустять для обміну на заручників Москви.

Про обвинувальний вирок щодо російського окупанта повідомили у Службі безпеки України. За даними слідства, житель Луганська приєднався до бойовиків "ЛНР" у червні 2014 року та служив росіянам до моменту затримання.

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Терориста затримали із документами / Пресцентр СБУ Терориста затримали із документами / Пресцентр СБУ

Поплічник Плотницького

Також відомо, що бойовик воював на боці Росії у складі угрупування "Зоря", яким тоді керував Ігор Плотницький. Коли останній став ватажком "республіки", бойовик продовжив службу та брав участь у бойових діях під Золотим.



Бойовик шість років воював проти України / Пресцентр СБУ

Засуджений спочатку був розвідником, а потім перейшов на іншу "роботу" – у "народній міліції". Під час виконання завдання для окупантів його й затримали. Співробітникам СБУ терорист попався на лінії розмежування у серпні 2020 року.

М'яке покарання

Злочин бойовика не кваліфікували як терористичну діяльність, тому він отримав відносно невеликий строк. Під час судових засідань прокурори довели провину зловмисника в участі у незаконних збройних формуваннях та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. То ж вердикт Рубіжанського міського суду був достатньо м'яким – 5,5 року тюрми.