На Луганщині затримали бойовика "ЛНР": фото
Контррозвідка СБУ затримала в Луганській області терориста, який з 2015 року воював проти України. Операцію провели безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Терорист був у розшуку.
Це місцевий мешканець, який народився у Сватівському районі Луганської області. У 2014 році він приєднався до російських терористичних угрупувань, доповідає пресслужба СБУ.
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Бойовика розшукували й нарешті вдалось його впіймати. Це сталось поблизу села Трьохізбенка у Новоайдарському районі. У цьому допомогли українські військові з 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого.
Такому "модному джентльмену" світить тюрма – від восьми до п’ятнадцяти років.
Затриманий бойовик так званої "ЛНР" / Фото СБУ
Бойовики так званої "ЛНР" / Фото СБУ