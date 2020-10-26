Контррозвідка СБУ затримала в Луганській області терориста, який з 2015 року воював проти України. Операцію провели безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Терорист був у розшуку.

Це місцевий мешканець, який народився у Сватівському районі Луганської області. У 2014 році він приєднався до російських терористичних угрупувань, доповідає пресслужба СБУ.

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Бойовика розшукували й нарешті вдалось його впіймати. Це сталось поблизу села Трьохізбенка у Новоайдарському районі. У цьому допомогли українські військові з 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого.

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Затриманий бойовик так званої "ЛНР" / Фото СБУ

Бойовики так званої "ЛНР" / Фото СБУ

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