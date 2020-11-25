На Луганщині затримали жінку-організаторку референдуму сепаратистів
В Луганській області на кордоні з Росією правоохоронці затримали секретарку однієї з незаконних дільничних комісій, яка організовувала так званий "референдум" за від’єднання від України. Жінка видавала бюлетені й "рахувала" голоси.
Її затримали при спробі втекти до Росії. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.
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Сепаратистка перебувала у розшуку з 2019 року.
За що судитимуть жінку?
За даними слідства, в травні 2014 року жінка брала участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" за підтримку так званого "Акта про державну самостійність ЛНР" на території селища Колядівка Новоайдарського району.
Вона була секретаркою дільничної комісії, в якій здійснювала видачу бюлетенів, підраховувала голоси та підписувала протокол результатів голосування.
- У листопаді минулого року їй заочно повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
- Жінка була затримана працівниками Луганського прикордонного загону в пункті пропуску "Мілове".
- Наразі вона перебуває під домашнім арештом. Сепаратистку чекає суд.
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