В Луганській області на кордоні з Росією правоохоронці затримали секретарку однієї з незаконних дільничних комісій, яка організовувала так званий "референдум" за від’єднання від України. Жінка видавала бюлетені й "рахувала" голоси.

Її затримали при спробі втекти до Росії. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

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Сепаратистка перебувала у розшуку з 2019 року.

За що судитимуть жінку?

За даними слідства, в травні 2014 року жінка брала участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" за підтримку так званого "Акта про державну самостійність ЛНР" на території селища Колядівка Новоайдарського району.

Вона була секретаркою дільничної комісії, в якій здійснювала видачу бюлетенів, підраховувала голоси та підписувала протокол результатів голосування.