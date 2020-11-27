У Євросоюзі прирівняли самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка до нелегітимного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Щоправда, у Європі визнали: обидва політики контролюють ситуацію у своїх країнах.

Таке незвичне порівняння зробив глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель. Про Лукашенка він заговорив в інтерв’ю El Diario.

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Лукашенко і Мадуро перебувають в однаковій ситуації: ми не визнаємо їх легітимність, але це не заважає їм володіти силою і контролювати свої країни,

– сказав Боррель.

Довідка: Ніколас Мадуро є президентом Венесуели з березня 2013 року, втім, з січня 2019-го він визнаний Національною асамблеєю Венесуели та більшістю держав нелегітимним.

Зауважимо, що 26 листопада Європарламент ухвалив резолюцію щодо порушення прав людини у Білорусі. Її підтримали відразу 613 парламентарів ЄС.

Євродепутати вимагають негайно розслідувати вбивство білоруського активіста Романа Бондаренка, а також пов'язаних з протестами у країні смертей Олександра Тарайковського, Олександра Вихора, Артема Парукова, Геннадія Шутова і Костянтина Шишмакова.

Окрім того, у резолюції міститься заклик повністю заморозити гроші ЄС для білоруського уряду і контрольованих державою проєктів. Також вона підтримує роботу над 3 пакетом санкцій, проти фірм та олігархів, які пов'язані з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Зверніть увагу! Європейський Союз офіційно не визнав інавгурацію Олександра Лукашенка. Таким чином ЄС перестав визнавати легітимність Лукашенка з 5 листопада, після того, як завершилися його повноваження на посаді президента.



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