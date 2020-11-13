Олександр Лукашенко різко прокоментував пропозицію Володимира Зеленського не називати його президентом Білорусі. За його словами, Зеленському треба самому починати хвилюватись за свою посаду.

Так Лукашенко відповів на запитання журналіста в інтерв'ю. Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Белта".

До слова Україна не визнає інавгурацію Лукашенка, – МЗС

"Володі Зеленському треба самому побоюватися, щоб його не назвав хтось просто Зеленським, а не президентом, тому що все до того йде. З 70% він обвалився недавно до 22 – 30%. Треба примудритися, щоб за 1,5 – 2 роки обвалити довіру до себе з боку народу", – заявив самопроголошений президент.

Тому грубо скажу – чия б корова мукала, а Зеленського – мовчала,

– відповів Лукашенко.

Водночас нещодавно Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC пояснив своє ставлення до рейтингів. За його словами, він не чіпляється ні за рейтинги, ні за владу. "У першому турі я переміг, десь 33% було. Зараз у мене ті самі цифри", – наголосив президент України.