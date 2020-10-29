Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив закрити кордон Білорусі. За його словами, закриття кордону не означає впровадження "залізної завіси". Втім, на до країни вже не можуть потрапити білоруси з України, Литви та Польщі.

Заяву про закриття кордонів Лукашенко зробив під час призначення своїх нових помічників у Гродненській та Брестській областях. Слова самопроголошеного президента цитує БЕЛТА.

Раніше Лукашенко заявив про терористичні загрози і війну в Білорусі

Ми багато зробили, коли я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон – не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно. Кордон – це зона дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба... Але народи не винні,

– сказав Лукашенко.

Він також натякнув, що закриває кордон через загрозу коронавірусу. Зауважимо, що раніше до пандемії COVID-19 Лукашенко ставився зневажливо і усіляко висміював її.

Ми завжди були надійним заслоном для поляків, литовців, латишів і навіть українців на кордоні. Ми не пропускали нікого, нічого. Що їм ще треба від нас?

– емоційно додав Лукашенко.

Що відбувається на кордоні з Білоруссю

Після заяви Лукашенка справді з’явилися проблеми з перетином кордону Білорусі.

Незалежні білоруські ЗМІ повідомляють, що у другій половині дня у Білорусь перестали пропускати громадян, що намагались в’їхати з Литви та Польщі. Згодом – і з України.



Ситуація у пункті пропуску "Нова Гута" з боку України

Пишуть, що в Білорусь поки впускають лише вантажні автомобілі та дипломатичний транспорт.

На жаль, дійсно, кордон зараз закритий. Для багатьох це було несподіванкою. Ніхто не очікував. Не переживайте, це ніякий не воєнний стан. Причина – в COVID-19. Яка сторона стала ініціатором, не можу сказати,

– повідомили журналістам у Гродненській прикордонній групі.

При цьому з Білорусі людей поки випускають без проблем.

На кордоні з Латвією прикордонники попереджають водіїв легкових автомобілів, що в’їхати вони поки можуть, а от виїхати згодом – ні.



Пункт пропуску "Нова Гута", кордон з Україною / TUT.by

Доки ще триватиме ситуація – невідомо. Офіційної заяви від білоруських відомств нема. Відомо, що авіарейси прилітають та відправляються з Білорусі без змін.

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