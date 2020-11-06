6 листопада самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив перед зібраним трудовим колективом на відкритті 3-ї лінії мінського метро. Він заявив, що гарантує проведення нових виборів в країні, якщо цього захочуть громадяни.

Зокрема Лукашенко поскаржився, що перевиборів президента вимагають від нього саме західні партнери. Про це повідомляє телеграм-канал "Пул первого".

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Також самопроголошений президент Білорусі сказав, що у Німеччині занепокоїлися і у своєму парламенті прийняли рішення для білорусів. Він наголосив, що ще "подивиться, чи зажадають німці від американців провести повторні вибори".

"Деякі від нас вимагають нових виборів. Гарантую вам нові вибори тоді, коли ви приймете рішення, гарантую", – наголосив самопроголошений президент Білорусі.

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