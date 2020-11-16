Конституцію ламати не треба: Лукашенко готовий відмовитися від частини своїх повноважень
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що народ замкнувся на його повноваженнях. Лукашенко готовий до компромісу, але стверджує, що "конституцію ламати не треба".
Для цього самопроголошений президент Білорусі розгляне новий законопроєкт, який має підготувати парламент. Про це повідомляє БелТА.
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Заява Лукашенка
За його словами, народ хоче змін і замкнувся на президентові та його повноваженнях. Як наслідок – потрібно змінити конституцію.
"Нещодавно ми домовилися з керівництвом парламенту, що для того, щоб відсотків на 70 – 80% повноваження президента передати парламенту, уряду, іншим структурам, Конституцію ламати не треба. Тому всі питання, які ви винесли на сотні сторінок президенту, лежать у площині парламенту і уряду", – заявив Лукашенко.
Що відомо про зміни конституції Білорусі
- У червні 2020 року Лукашенко анонсував оновлення конституції країни, в якій він планував внести зміни щодо передачі повноважень на усіх рівнях.
- Російський журналіст Ігор Яковенко назвав конституційну реформу у Білорусі юридичним переходом до фашизму.
- В серпні 2020 року після президентських виборів Лукашенко заявив, що готовий вести діалог з опозицією та розгляне усі пропозиції до головного закону країни.
- Згодом представники президії Координаційної ради опозиції підтримали пропозицію Лукашенка про конституційну реформу як перший крок до трансферу президентської влади та розпочали підготовку до референдуму.
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