Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що народ замкнувся на його повноваженнях. Лукашенко готовий до компромісу, але стверджує, що "конституцію ламати не треба".

Для цього самопроголошений президент Білорусі розгляне новий законопроєкт, який має підготувати парламент. Про це повідомляє БелТА.

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Заява Лукашенка

За його словами, народ хоче змін і замкнувся на президентові та його повноваженнях. Як наслідок – потрібно змінити конституцію.

"Нещодавно ми домовилися з керівництвом парламенту, що для того, щоб відсотків на 70 – 80% повноваження президента передати парламенту, уряду, іншим структурам, Конституцію ламати не треба. Тому всі питання, які ви винесли на сотні сторінок президенту, лежать у площині парламенту і уряду", – заявив Лукашенко.

Що відомо про зміни конституції Білорусі