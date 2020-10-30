Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив 29 жовтня підготувати закон про невизнання дипломів, отриманих в іноземних вишах. У такий спосіб він хоче, аби студенти, які налаштовані опозиційно, не виїжджали закордон.

За словами Лукашенко, в іноземних вишах білорусам "промиють мізки. Як передає УНН, президент налаштований рішуче змінити настрій студентів.

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"Їм там мізки промиють, як це роблять поляки нашим хлопцям, і вони нам їх підкинуть як п'яту колону", – запевнив самопроголошений президент.

Лукашенко зазначив, що навіть у разі, якщо студенти захочуть залишитись за кордоном, вони там нікому не потрібні. Після навчання залишать там "одного – двох людей, і то фізиків, математиків, талановитих".

Також він доручив забезпечити безпеку для "нормальних" студентів. Як ствердив Лукашенко, там є 10 – 15 людей з опозиційним настроєм. Інші, за його словами, "нормальні".

До слова, у Білорусі громадяни протестують проти чинного самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та його режиму. Детальніше про ситуацію в країні – читайте за посиланням.