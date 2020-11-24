Олександр Лукашенко планує заборонити в Білорусі біло-червоний прапор, який він неодноразово називав "фашистським". Парламент країни має розглянути законопроєкт про неприпустимість героїзації нацизму.

Самопроголошений президент Білорусі сказав про це послу Ізраїлю під час вручення вірчих грамот. Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

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За словами самопроголошеного президента, Ізраїль та Білорусь послідовно відстоюють неприпустимість перегляду результатів Другої світової війни.

Найближчим часом наш парламент розгляне законопроєкт про непримустимість героїзації нацизму,

– наголосив він.

Лукашенко вважає, що героїзація ідеології нацизму сьогодні присутня в багатьох країнах, зокрема, тих, які розташовані поряд із Білоруссю. Він зауважив, що "жодні заслуги перед вітчизною не можуть виправдати злочини проти людства".

Лукашенко про біло-червоний прапор

Як повідомляє портал TUT.BY, час виступу на заводі "Гомсельмаш" 20 листопада Лукашенко назвав фашистським біло-червоний прапор, з яким тисячі білорусів виходять на акції протесту.

Він пообіцяв прибрати "фашистську" символіку з країни і пояснити населенню, що "ходити під цим прапором не можна".

Переважна більшість підтримала чинну державну символіку. Які до мене питання? І потім, портретів Лукашенка під біло-червоними прапорами не було, а фашистів й Гітлера – були,

– виголосив самопроголошений президент.

Лукашенко про фашистську символіку в Білорусі: відео