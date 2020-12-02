Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову скандальну заяву. Цього разу він намагався присоромити Польщу і країни Балтії, які нібито ведуть цілеспрямовану деструктивну політику щодо Білорусі.

За словами Лукашенка, Білорусь у 2020 році зазнає "відвертого втручання у внутрішні справи, зокрема через провокування громадянського невдоволення". Про це він сказав на засіданні Ради Організації Договору про колективну безпеку, пише TUT.BY.

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Лукашенко поскаржився, що Білорусі нібито прямо пропонують змінити владу, закони й соціальні орієнтири. Якщо ж цього не станеться, "задавлять санкціями, зруйнують економіку та інфраструктуру".

Особливо звертає на себе увагу буквально шалена поведінка Польщі та країн Балтії проти Білорусі. Ми бачимо, що їхні дії забезпечують реалізацію власних інтересів і спрямовані на підвищення своєї значущості в Євросоюзі. І я хочу, щоб про негідну і безсовісну поведінку політиків почули прості люди цих сусідніх з нами країн,

– заявив самопроголошений президент Білорусі.

Також він вважає, що влада країн Заходу "безцеремонно нав'язує світу подвійні стандарти". А от протести у Білорусі Лукашенко назвав "звичайними заколотами".

Лукашенко також вкотре заявив, що стурбований нарощуванням військової присутності США і НАТО поблизу західних кордонів ОДКБ. Через це він запропонував провести очний саміт країн ОДКБ в розширеному складі за участю держав-партнерів і країн, які співчувають.

Зверніть увагу! Саміт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) відбувається 2 грудня в режимі відеоконференції. У пресслужбі Кремля повідомили, що під час зустрічі обговорять "питання союзницької взаємодії в рамках організації, подальшого підвищення ефективності ОДКБ, а також обмін думками з актуальних проблем міжнародної та регіональної безпеки".

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