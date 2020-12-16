Лукашенко каже, що в Україні про***ли медицину і кличе українських лікарів до себе: реакція МЗС
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "проїхався" по українській медицині. Він не проти запросити лікарів з України, бо у них на батьківщині все "про***ли". Глава українського МЗС Дмитро Кулеба не забарився з реакцією і звинуватив Лукашенка у брехні.
Лукашенко каже, що в Україні "нема ні чорта"
Тему України Лукашенко зачепив під час виступу перед медичними працівниками у Могильові. Про це інформує Euroradio.
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У такий дещо дивний спосіб Лукашенко намагався аргументувати, чому не може піти, бо, мовляв, – буде так, як в сусідів.
Буде, як в Україні, якщо коробочку відкрив і щось там є, то лікувати будуть, бо ні ліків, ні чорта нема. Медики звільняються. Може нам запросити українців до нас,
– зазначив Лукашенко.
Самопроголошений голова держави звернувся до медиків, якщо хтось хоче їхати в Польщу – то нехай їде, натомість візьмуть українців.
Дивіться відео з виступом Лукашенка:
Що сказав Дмитро Кулеба
На словесний демарш Лукашенка одразу відповів у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Урядовеь досить різко звинуватив самопроголошеного главу держави у брехні.
Можна скільки завгодно поширювати брехню про Україну, але результат буде лише один: падіння підтримки в очах українців.
– написав Кулеба.
Дипломат наголосив, що рік тому до Лукашенка позитивно ставились 66% українців, негативно – лише 15%. Зараз ситуація змінилась: до самопроголошеного президента ставляться 48% українців негативно, 38% – позитивно.
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