Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "проїхався" по українській медицині. Він не проти запросити лікарів з України, бо у них на батьківщині все "про***ли". Глава українського МЗС Дмитро Кулеба не забарився з реакцією і звинуватив Лукашенка у брехні.

Лукашенко каже, що в Україні "нема ні чорта"

Тему України Лукашенко зачепив під час виступу перед медичними працівниками у Могильові. Про це інформує Euroradio.

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У такий дещо дивний спосіб Лукашенко намагався аргументувати, чому не може піти, бо, мовляв, – буде так, як в сусідів.

Буде, як в Україні, якщо коробочку відкрив і щось там є, то лікувати будуть, бо ні ліків, ні чорта нема. Медики звільняються. Може нам запросити українців до нас,

– зазначив Лукашенко.

Самопроголошений голова держави звернувся до медиків, якщо хтось хоче їхати в Польщу – то нехай їде, натомість візьмуть українців.

Дивіться відео з виступом Лукашенка:

Падчас сустрэчы з магілёўскімі медыкамі Лукашэнка традыцыйна праехаўся па Украіне, дзе "без кубышкі ніхто лячыць не возьмецца, лекаў няма, а ўрачы разбягаюцца". І прапанаваў запрасіць украінскіх медыкаў на працу ў Беларусь. Як вам такое, @DmytroKuleba? pic.twitter.com/bQLW8BvBvc — Еўрарадыё (@euroradio) December 16, 2020

Що сказав Дмитро Кулеба

На словесний демарш Лукашенка одразу відповів у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Урядовеь досить різко звинуватив самопроголошеного главу держави у брехні.

Можна скільки завгодно поширювати брехню про Україну, але результат буде лише один: падіння підтримки в очах українців.

– написав Кулеба.

Дипломат наголосив, що рік тому до Лукашенка позитивно ставились 66% українців, негативно – лише 15%. Зараз ситуація змінилась: до самопроголошеного президента ставляться 48% українців негативно, 38% – позитивно.

Зверніть увагу! Незважаючи на критичне ставлення до української медицини, сам Лукашенко не раз дивував сенсаційними заявами, наприклад, щодо коронавірусу. Тоді ще чинний президент Білорусі закликав співвітчизників не панікувати, а частіше мити руки, а також ходити в лазню і для профілактики випивати горілку.