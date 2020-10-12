Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас запропонував внести прізвище чинного самопроголошеного президента Білорусі до нового санкційного списку ЄС. Адже попередні каральні обмеження Євросоюзу щодо Білорусі не допомогли покращити ситуацію в країні.

Відповідну пропозицію Маас висловив на зустрічі зі своїми колегами з інших країн євроспільноти. Про це інформує Spiegel.

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Режим Лукашенка продовжує застосовувати насилля, продовжуються затримання демонстрантів. Я запропонував основу для введення нових санкцій і цього разу прізвище Лукашенка має бути у списках,

– зазначив Маас.

Що відомо про санкції Євросоюзу проти Білорусі

Зазначимо, що у Брюсселі досить довго не могли увести санкції проти білоруської влади. Цього не дозволяла позиція Кіпру. Проте 2 жовтня таки вдалось домовитись і ухвалити персональні санкції проти 40 білоруських високопосадовців. Проте самого Лукашенка у переліку не було.

У Білорусі на дії Євросоюзу відреагували миттєво: ввели симетричні санкції. Проте список "покараних європейців" не оприлюднили. Вслід за Мінськом санкції ввела і Москва – начебто у рамках союзницьких домовленостей.

Це цікаво! Росія розцінила санкції проти Білорусі "як відкритий і неприйнятний тиск на білоруську владу, яка докладає зусиль для нормалізації ситуації всередині країни".

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