Лукашенко має бути у санкційному списку ЄC: пропозиція Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас запропонував внести прізвище чинного самопроголошеного президента Білорусі до нового санкційного списку ЄС. Адже попередні каральні обмеження Євросоюзу щодо Білорусі не допомогли покращити ситуацію в країні.
Відповідну пропозицію Маас висловив на зустрічі зі своїми колегами з інших країн євроспільноти. Про це інформує Spiegel.
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Режим Лукашенка продовжує застосовувати насилля, продовжуються затримання демонстрантів. Я запропонував основу для введення нових санкцій і цього разу прізвище Лукашенка має бути у списках,
– зазначив Маас.
Що відомо про санкції Євросоюзу проти Білорусі
Зазначимо, що у Брюсселі досить довго не могли увести санкції проти білоруської влади. Цього не дозволяла позиція Кіпру. Проте 2 жовтня таки вдалось домовитись і ухвалити персональні санкції проти 40 білоруських високопосадовців. Проте самого Лукашенка у переліку не було.
У Білорусі на дії Євросоюзу відреагували миттєво: ввели симетричні санкції. Проте список "покараних європейців" не оприлюднили. Вслід за Мінськом санкції ввела і Москва – начебто у рамках союзницьких домовленостей.
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