Дармоїди і майбутні злочинці, – Лукашенко надумав взяти на облік безробітних у Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився розробити механізм стримування цін. Найбільшим злом в країні він назвав безробітних. Усіх дармоїдів він наказав порахувати та примусити працювати.
За словами Лукашенка, ті, що бовтаються вулицями без роботи, є майбутніми злочинцями і створюють державі лише проблеми. Про це повідомляє "Белта".
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Чому потрібно стримувати ціни
На думку Лукашенка, треба раз і назавжди виробити механізм стримування цін в усіх напрямках і параметрах. Адже зростання цін на непродовольчі товари так чи інакше впливає на ціноутворення у сільському господарстві та на харчі.
Поставити на облік всіх дармоїдів
Усіх безробітних потрібно порахувати і максимально працевлаштувати.
Негайно поставити на облік всіх дармоїдів, що бовтаються, і змусити їх працювати. Повторюю, як би непопулярно це не звучало: сьогодні непрацююча людина – це не просто протестун на вулиці, це майбутній злочинець, який підкидає нам щодня, щотижня, щомісяця злочини, і ми витрачаємо величезні гроші для розкриття цих злочинів. А потім деяких ще утримуємо в місцях не настільки віддалених,
– сказав він.
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