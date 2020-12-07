Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився розробити механізм стримування цін. Найбільшим злом в країні він назвав безробітних. Усіх дармоїдів він наказав порахувати та примусити працювати.

За словами Лукашенка, ті, що бовтаються вулицями без роботи, є майбутніми злочинцями і створюють державі лише проблеми. Про це повідомляє "Белта".

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Чому потрібно стримувати ціни

На думку Лукашенка, треба раз і назавжди виробити механізм стримування цін в усіх напрямках і параметрах. Адже зростання цін на непродовольчі товари так чи інакше впливає на ціноутворення у сільському господарстві та на харчі.

Поставити на облік всіх дармоїдів

Усіх безробітних потрібно порахувати і максимально працевлаштувати.

Негайно поставити на облік всіх дармоїдів, що бовтаються, і змусити їх працювати. Повторюю, як би непопулярно це не звучало: сьогодні непрацююча людина – це не просто протестун на вулиці, це майбутній злочинець, який підкидає нам щодня, щотижня, щомісяця злочини, і ми витрачаємо величезні гроші для розкриття цих злочинів. А потім деяких ще утримуємо в місцях не настільки віддалених,

– сказав він.

Зверніть увагу! Євросоюз готує третій пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. До списку потраплять приблизно 40 людей. Більшість з них – фізичні особи, але будуть і компанії. Роботу над документом Євросоюз має закінчити наступного тижня. Третій пакет санкцій вводиться через придушення масових акцій протесту та фальсифікації на виборах президента 2 жовтня 2020 року.



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