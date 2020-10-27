Лукашенко наказав керівникам вищих навчальних закладів у Білорусі відраховувати студентів, які взяли участь у мітингах проти нього. Також він закликав батьків прибрати дітей із вулиці, "аби потім не було боляче".

Силовики ж, як і погрожував Лукашенко, почали діяти жорсткіше. Детальніше про те, що відбувається у Білорусі, у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Вольга Биковська.

Детальніше Відправити в армію чи на вулицю: Лукашенко вимагає відрахувати з вишів протестуючих студентів

Вона підкреслила, що в Білорусі вже давно налагоджена система підтримки студентів, яких відраховують за політичні погляди. Зокрема, зараз знову відновили студентську програму Калиновського.

Довідка. Програма Калиновського – польська програма надання стипендій білорусам, які через свою політичну чи соціальну активність не можуть продовжувати навчання у своїй країні.

"Студенти, які потерпають через свої політичні переконання, не залишаться без допомоги. Інше питання, а що ж буде з Білоруссю, яка так розкидується потенціалом найрозумнішої молоді та людьми, які могли б розвивати економіку країни в майбутньому", – наголосила Биковська.

Про загальнонаціональний страйк

Биковська зазначила, що наразі страйк в Білорусі ще не дотягує до рівня загальнонаціонального. Проте відбувається наростання протестних настроїв, тож є надія, що він стане масштабнішим.

Недільна акція протесту показала, що протести не стихають. Це була наймасовіша акція за останній місяць. Думаю, мітинги продовжимуватимуться. Люди намагаються активно страйкувати та підтримувати тих, хто страйкує,

– додала журналістка.

Зауважимо, що з 26 жовтня у Білорусі триває загальнонаціональний страйк, раніше його анонсувала Світлана Тихановська. Про перебіг подій у країні – читайте за посиланням.

Биковська розповіла про ситуацію в Білорусі: дивіться відео 24 каналу