Білорусь розкидується найрозумнішою молоддю, – журналістка про відрахування студентів
Лукашенко наказав керівникам вищих навчальних закладів у Білорусі відраховувати студентів, які взяли участь у мітингах проти нього. Також він закликав батьків прибрати дітей із вулиці, "аби потім не було боляче".
Силовики ж, як і погрожував Лукашенко, почали діяти жорсткіше. Детальніше про те, що відбувається у Білорусі, у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Вольга Биковська.
Детальніше Відправити в армію чи на вулицю: Лукашенко вимагає відрахувати з вишів протестуючих студентів
Вона підкреслила, що в Білорусі вже давно налагоджена система підтримки студентів, яких відраховують за політичні погляди. Зокрема, зараз знову відновили студентську програму Калиновського.
"Студенти, які потерпають через свої політичні переконання, не залишаться без допомоги. Інше питання, а що ж буде з Білоруссю, яка так розкидується потенціалом найрозумнішої молоді та людьми, які могли б розвивати економіку країни в майбутньому", – наголосила Биковська.
Про загальнонаціональний страйк
Биковська зазначила, що наразі страйк в Білорусі ще не дотягує до рівня загальнонаціонального. Проте відбувається наростання протестних настроїв, тож є надія, що він стане масштабнішим.
Недільна акція протесту показала, що протести не стихають. Це була наймасовіша акція за останній місяць. Думаю, мітинги продовжимуватимуться. Люди намагаються активно страйкувати та підтримувати тих, хто страйкує,
– додала журналістка.
Зауважимо, що з 26 жовтня у Білорусі триває загальнонаціональний страйк, раніше його анонсувала Світлана Тихановська. Про перебіг подій у країні – читайте за посиланням.
Биковська розповіла про ситуацію в Білорусі: дивіться відео 24 каналу