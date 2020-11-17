Олександр Лукашенко дав розпорядження навести порядок у Мінську та прибрати стихійні меморіали. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що вшанування жертв протестів перетворює столицю у кладовище.

Самопроголошений президент Білорусі доручив голові Міськвиконкому Наталії Кочановій розробити відповідний проєкт постанови та внести його на сесію міськради для прийняття. Про це повідомляє Белта.

Читайте також Комунальники у Білорусі розбирають меморіал загиблому активісту Бондаренку

Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан. Тому меморіалів, про які постійно заявляють, як майбутнього громадянської війни в Мінську теж не буде,

– заявив Лукашенко.

За його словами, суть постанови, яку розроблять, полягає в наведенні порядку в Мінську. "Без всякого варварства. Щоб не дати цим негідникам пописувати, що ми варвари", – додав самопроголошений президент.

Він зазначив, що так званий "порядок" має бути наведений у Мінську вже цього тижня.

Зверніть увагу! У Мінську кілька днів тривають акції на "Площі змін". Люди вшановують пам'ять померлого у лікарні Романа Бондаренка, якого силовики викрали та побили, завдавши смертельних травм. Жителі столиці зносять велику кількість квітів та лампадок на місці загибелі хлопця. Більше про ситуацію у країні тут.