Лукашенко наказав "зачистити" Мінськ, бо місто нагадує йому кладовище
Олександр Лукашенко дав розпорядження навести порядок у Мінську та прибрати стихійні меморіали. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що вшанування жертв протестів перетворює столицю у кладовище.
Самопроголошений президент Білорусі доручив голові Міськвиконкому Наталії Кочановій розробити відповідний проєкт постанови та внести його на сесію міськради для прийняття. Про це повідомляє Белта.
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Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан. Тому меморіалів, про які постійно заявляють, як майбутнього громадянської війни в Мінську теж не буде,
– заявив Лукашенко.
За його словами, суть постанови, яку розроблять, полягає в наведенні порядку в Мінську. "Без всякого варварства. Щоб не дати цим негідникам пописувати, що ми варвари", – додав самопроголошений президент.
Він зазначив, що так званий "порядок" має бути наведений у Мінську вже цього тижня.
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